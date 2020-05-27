ТРЦ в Киеве откроются 30 мая, но без работы развлекательных зон

Киевская городская государственная администрация решила открыть 30 мая торгово-развлекательные центры без работы развлекательных зон, а также гостиницы.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров без работы развлекательных зон. ТРЦ в Киеве с соблюдением санитарных норм и регламентом откроются в субботу, 30 мая", - сказал он.

Также Кличко сообщил, что с 30 мая могут начать работу гостиницы, кроме хостелов.

Он отметил, что для гостиниц прописаны четкие требования, которые они обязаны соблюдать: проведение температурного скрининга сотрудников и постояльцев, масочный режим вне номеров.

В вестибиле люди могут одновременно находится из расчета 1 человек на 10 кв. м площади.

Рестораны в гостиницах пока будут работать в режиме навынос и обслуживания в номерах.

Как сообщали Українськi Новини, 25 мая "Киевский метрополитен", после остановки 17 марта, возобновил работу.