ТРЦ у Києві відкриють 30 травня, але без роботи розважальних зон

Київська міська державна адміністрація вирішила відкрити 30 травня торгово-розважальні центри без роботи розважальних зон, а також готелі.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про відкриття в столиці торгово-розважальних центрів без роботи розважальних зон. ТРЦ у Києві з дотриманням санітарних норм та регламентом відкриються в суботу, 30 травня", - сказав він.

Також Кличко повідомив, що з 30 травня можуть почати роботу готелю, крім хостелів.

Він зазначив, що для готелів прописані чіткі вимоги, які вони зобов'язані дотримуватися: проведення температурного скринінгу співробітників і постояльців, масковий режим поза номерів.

У вестибюлі люди можуть одночасно перебуває з розрахунку 1 людина на 10 кв. м площі.

Ресторани в готелях поки будуть працювати в режимі навинос та обслуговування в номерах.

Як повідомляли Українські Новини, 25 травня "Київський метрополітен", після зупинки 17 березня, відновив роботу.