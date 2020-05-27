Apple зарегистрировала представительство в Украине

Технологическая компания Apple (США), занимающаяся разработкой и реализацией смартфонов IPhone, зарегистрировала свое представительство в Украине после того, как стало известно, что Apple возобновляет работу своих магазинов по всему миру после окончания карантина.

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, передают Українськi Новини.

Согласно им, компания Apple Distribution International Limited (Ирландия) является основателем ООО "Эппл Украина" (Киев).

В реестре "Эппл Украина" была зарегистрирована 15 апреля.

Основным видом деятельности указана оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением.

Руководителем данной компании является Роман Гуменюк.

Apple Distribution International Limited предоставляет обслуживание оборудования и техническую поддержку пользователям техники Apple.

Как сообщали Українськi Новини, ранее компания Apple презентовала новый iPhone SE.

Также из-за коронавируса пять крупнейших технологических компаний за один день потеряли $416,63 млрд, среди которых была Apple.

Apple - крупнейшая в мире компания в области информационных технологий по выручке и входит в тройку крупнейших в мире производителей мобильных телефонов.