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28 мая 2020, четверг, 05:01 8
Жизнь 2020-05-28T05:01:01+03:00
Українські Новини
Сегодня отмечают Пахомия Великого: приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня отмечают Пахомия Великого: приметы и что нельзя делать в этот день

Ярина Вацяк
Праздник, именины, Народные приметы, какой сегодня день, 28 мая праздник, 28 мая
День Пахомия Великого
День Пахомия Великого

В Украине несмотря на дождливую погоду и холодную уже начинается сезон черешни. В то же время синоптики говорят, что надеяться на жару в начале июня не стоит. В этот день, 28 мая, в народе отмечают День Пахомия Великого. Считается, что с этого дня начинаются тепло, а также определяют, какой будет погода летом.

Сегодня, 28 мая, именины отмечают: Дмитрий, Макар, Анастасия.

Православные праздники:

Благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского.

Преподобного Пахомия Великого.

Народный календарь

Сегодня, 28 мая, в народе отмечается день памяти Пахомия Великого, который имел дар чудотворца и исцелял от недугов. В народе этот день называли Пахомием Теплым, или Пахомием Бокогреем: "Пришел Пахом - запахло теплом". Как правило, этот день всегда бывает теплым и указывает на то, что будущее лито тоже будет теплым.

Народные приметы и традиции

С этого дня почти везде устанавливается теплая, летняя погода.

Если багряный восход солнца, то это к грозному пожароопасному лету.

Если обильные серьги на осине, то это к хорошему урожаю овса.

Если весь день теплая погода, то это значит, что лето будет теплым.

Что делать 28 мая

Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам рекомендуется одевать красные сарафаны.

Что нельзя сегодня делать

Не стоит сажать на Пахома Теплого никакие растения, кроме пшеницы - посевы не взойдут или сгниют.

Сон с 27 на 28 мая нельзя никому рассказывать, сбудется он на двадцать четвертый день. Сновидения, увиденное днем ​​28 мая, не опасно, но о нем тоже лучше никому не говорить.

Кроме того, сегодня рекомендуют контролировать свои эмоции и не обижаться на окружающих. Конфликт может превратиться в ссору, которая станет вражда.

В этот день стоит обходить опасные места, ведь есть повышенный риск травмироваться.

Как сообщали Українські Новини, 27 мая верующие чтили память мученика Исидора.

Также сообщалось о том, что в июне украинцы будут отдыхать на Троицу и День Конституции.

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