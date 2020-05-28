Сьогодні відзначають Пахомія Великого: прикмети та що не можна робити в цей день

В Україні уже починається сезон черешні, попри холодну і дощову погоду. Сьогодні, 28 травня, свято відзначають Пахомія Великого. Цей день вважається передвісником тепла, а також сьогодні визначають, яким буде прийдешнє літо.

28 травня День ангела відзначають: Макар, Дмитро, Анастасія.

Православні свята:

Благовірного царевича Димитрія, Углицького і Московського.

Преподобного Пахомія Великого.

Народний календар

Сьогодні, 28 травня, в народі відзначається день пам’яті Пахомія Великого, який мав дар чудотворця і зцілював від недуг. У народі цей день називали Пахомієм Теплим, або Пахомієм Бокогрієм: "Прийшов Пахом – запахло теплом". Як правило, цей день завжди буває теплим і вказує на те, що прийдешнє літо теж буде теплим.

Народні прикмети й традиції

З цього дня майже всюди встановлюється тепла, літня погода.

Якщо багряний схід сонця, то це до грізного пожежонебезпечного літа.

Якщо рясні сережки на осиці, то це до хорошого врожаю вівса.

Якщо весь день тепла погода, то це означає, що літо буде теплим.

Що можна робити 28 травня

Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати червоні сарафани.

Що не можна сьогодні робити

Не варто садити на Пахома Теплого ніякі рослини, крім пшениці – посіви не зійдуть або згниють.

Сон з 27 на 28 травня не можна нікому розповідати, збудеться він на двадцять четвертий день. Сновидіння, побачене вдень 28 травня, не є небезпечним, але про нього теж краще нікому не говорити.

Крім того, сьогодні рекомендують контролювати свої емоції та не ображатися на оточення. Конфлікт може перетворитися на сварку, яка стане ворогуванням.

У цей день варто оминати небезпечні місця, адже є підвищений ризик травмуватися.

Як повідомляли Українські Новини, 27 травня віряни вшановували пам'ять мученика Ісидора. Цей день ще називають Сидор Бокогрій і пов'язують з ним багато народних прикмет, серед яких прогноз погоди на все літо.

Також писали про те, що в червні українці будуть відпочивати на Трійцю та День Конституції.