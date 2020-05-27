Сегодня чествуют память мученика Исидора. Как предсказать погоду в этот день

26 мая отмечали праздник Лукерьи Комарницы, а сегодня верующие чтят память мученика Исидора. Этот день еще называют Сидор Бокогрей и связывают с ним много народных примет, среди которых предсказание погоды на все лето, передают Українські Новини.

Святой Исидор жил в III веке и был родом из Александрии. Родился в бедной христианской семье. Когда вырос, его забрали в армию, им восхищались товарищи и командиры. Но погиб он вовсе не в бою, а во время гонений на христиан. Перед казнью его жестоко мучили и отрезали язык. Поэтому святому молятся, когда есть проблемы с произношением.

Исидора в Украине называли Сидором или Бокогреем. С этим днем ​​связывают много примет.

Народные приметы на 27 мая

Если в этот день возвращались некоторые птицы, в частности ласточки, то устанавливается теплая погода на долгое время.

Если стрижи вернутся, то к концу месяца будет тепло.

Если в этот день холодная погода, лето тоже будет холодным.

Если поет перепел – ясно будет целый день.

Если листья кленов утром липкие – вечером будет плохая погода.

Если на Сидора дует северный ветер – лето будет холодным.

Что можно делать 27 мая

Надо давать милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

Нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Сегодня празднуют День ангела: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.

Как сообщали Українські Новини, День Киева в этом году будут праздновать 31 мая – программа мероприятий.

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