подписаться на рассылку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Сегодня чествуют память мученика Исидора. Как предсказать погоду в этот день
27 мая 2020, среда, 06:15 19
Lifestyle 2020-05-27T08:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня чествуют память мученика Исидора. Как предсказать погоду в этот день

Сегодня чествуют память мученика Исидора. Как предсказать погоду в этот день

Ирина Николенко
Праздники, Христианство, Народные приметы, Православные праздники
27 мая - День святого Исидора. Фото: boobletrouble.livejournal.com
27 мая - День святого Исидора. Фото: boobletrouble.livejournal.com

26 мая отмечали праздник Лукерьи Комарницы, а сегодня верующие чтят память мученика Исидора. Этот день еще называют Сидор Бокогрей и связывают с ним много народных примет, среди которых предсказание погоды на все лето, передают Українські Новини.

Святой Исидор жил в III веке и был родом из Александрии. Родился в бедной христианской семье. Когда вырос, его забрали в армию, им восхищались товарищи и командиры. Но погиб он вовсе не в бою, а во время гонений на христиан. Перед казнью его жестоко мучили и отрезали язык. Поэтому святому молятся, когда есть проблемы с произношением.

Исидора в Украине называли Сидором или Бокогреем. С этим днем ​​связывают много примет.

Народные приметы на 27 мая

Если в этот день возвращались некоторые птицы, в частности ласточки, то устанавливается теплая погода на долгое время.

Если стрижи вернутся, то к концу месяца будет тепло.

Если в этот день холодная погода, лето тоже будет холодным.

Если поет перепел – ясно будет целый день.

Если листья кленов утром липкие – вечером будет плохая погода.

Если на Сидора дует северный ветер – лето будет холодным.

Что можно делать 27 мая

Надо давать милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

Нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Сегодня празднуют День ангела: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.

Как сообщали Українські Новини, День Киева в этом году будут праздновать 31 мая – программа мероприятий.

Православный праздник Троица в этом году приходится на 7 июня – история и традиции.

Больше новостей о: Праздники Христианство Народные приметы Православные праздники

Сегодня Ураза-байрам. Как отмечают окончание поста...
Сегодня отмечают праздник Лукерья Комарница: приме...
Сегодня в народе отмечают Рябиновый День – обычаи ...
Сегодня отмечают Симонов день. Что нужно делать в ...
ГБР осмотрело коллекцию картин Порошенко в музее Гончара
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на четыре направления
Новости
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Порошенко ловко "ушел" от ГБР на выставке своих картин. Активисты на страже карантина 07:00 Новости дня
Карантин заставил украинцев делать больше денежных переводов и меньше пополнять карточки, — исследование 06:05
Гривна подешевела. НБУ обнародовал курс гривны на среду 05:43
В центре Киева стреляли в мужчину, он госпитализирован 23:52
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая 13:33
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
Маршрутка.
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт 10:54
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
В Киеве вернули горячую воду в тысячи домов: где проходят испытания сетей 22:51
больше новостей
Суд арестовал полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и пытках
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok