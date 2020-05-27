Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ

Премьер-министру Денису Шмыгалю не удалось уговорить производителей альтернативной зеленой энергетики снизить тарифы. Об этом сообщает The Page со ссылкой на свои источники в Кабмине.

В ходе встречи Шмыгаль предложил участникам рынка через год снизить тарифы на солнечную энергию на 20%, а на ветровую — на 10%. Однако участники встречи не приняли предложение Шмыгаля и отказались подписывать меморандум.

Собеседник в Кабмине считает, что возможны четыре варианта развития событий: повысить тарифы для населения, снизить стоимость электроэнергии для атомной, тепловой или альтернативной электроэнергии. В первом случае Кабмин ждет социальный взрыв. Во втором — коллапс главного производителя электроэнергии в стране. В третьем — остановка шахт и проблемы у Рината Ахметова. В четвертом – недовольство западных инвесторов.

"Правительству придется выбрать некий комбинированный вариант снижения тарифов. Скорее всего, пострадают альтернативная энергетика и атомщики. Если альтернативщики не согласятся с нынешним, щадящим предложением правительства, они доведут ситуацию до того, что им урежут тарифы еще сильнее, так что мало всем не покажется", — уверен источник.

Он считает, что тепловую не будут трогать еще и в силу того, что предприниматель Игорь Коломойский контролирует "Центрэнерго" и на нынешних схемах ежемесячно зарабатывает до $30 млн на поставках на предприятие.

Как сообщали Українські Новини, Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года. Об этом идет речь в презентации меморандума о сокращении "зеленого" тарифа.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды подготовило законопроект о добровольном снижении инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) "зеленого тарифа" и приостановлении строительства новых солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС) по "зеленому тарифу".

Министерство энергетики и защиты окружающей среды прогнозирует дефицит средств государственного предприятия "Гарантированный покупатель" в размере 26 млрд гривен в 2020 году.