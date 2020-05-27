подписаться на рассылку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ
27 мая 2020, среда, 10:54 4481
Кабмин 2020-05-27T12:15:04+03:00
Українські Новини
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ

Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ

Кира Молчанова
Кабмин, Альтернативная энергетика, зеленый тариф, Зеленая энергетика, Денис Шмыгаль, Зеленая электроэнергия
Ветроэнергетика
Ветроэнергетика

Премьер-министру Денису Шмыгалю не удалось уговорить производителей альтернативной зеленой энергетики снизить тарифы. Об этом сообщает The Page со ссылкой на свои источники в Кабмине.

В ходе встречи Шмыгаль предложил участникам рынка через год снизить тарифы на солнечную энергию на 20%, а на ветровую — на 10%. Однако участники встречи не приняли предложение Шмыгаля и отказались подписывать меморандум.

Собеседник в Кабмине считает, что возможны четыре варианта развития событий: повысить тарифы для населения, снизить стоимость электроэнергии для атомной, тепловой или альтернативной электроэнергии. В первом случае Кабмин ждет социальный взрыв. Во втором — коллапс главного производителя электроэнергии в стране. В третьем — остановка шахт и проблемы у Рината Ахметова. В четвертом – недовольство западных инвесторов.

"Правительству придется выбрать некий комбинированный вариант снижения тарифов. Скорее всего, пострадают альтернативная энергетика и атомщики. Если альтернативщики не согласятся с нынешним, щадящим предложением правительства, они доведут ситуацию до того, что им урежут тарифы еще сильнее, так что мало всем не покажется", — уверен источник.

Он считает, что тепловую не будут трогать еще и в силу того, что предприниматель Игорь Коломойский контролирует "Центрэнерго" и на нынешних схемах ежемесячно зарабатывает до $30 млн на поставках на предприятие.

Как сообщали Українські Новини, Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года. Об этом идет речь в презентации меморандума о сокращении "зеленого" тарифа.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды подготовило законопроект о добровольном снижении инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) "зеленого тарифа" и приостановлении строительства новых солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС) по "зеленому тарифу".

Министерство энергетики и защиты окружающей среды прогнозирует дефицит средств государственного предприятия "Гарантированный покупатель" в размере 26 млрд гривен в 2020 году.

Больше новостей о: Кабмин Альтернативная энергетика зеленый тариф Зеленая энергетика Денис Шмыгаль Зеленая электроэнергия

Сегодня Кабмин проведет заседание...
Украина и ОАЭ договорились сотрудничать в сфере во...
С 1 октября населению хотят повысить тариф на элек...
Минэкоэнерго подготовило законопроект о добровольн...
ТРЦ в Киеве откроются 30 мая, но без работы развлекательных зон
После однодневного роста количество новых случаев коронавируса снова начало падать
Новости
Киевское метро возобновило работу
Что происходит в метро: в центре пусто, а на конечных станциях толпа людей 12:44
В Киевской области после увеличения снизилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам 12:41
Заробитчане начали подавать документы для работы в Польше 12:40
В Киеве за сутки в два раза упало количество новых случаев коронавируса 12:40 Инфографика
ТРЦ в Киеве откроются 30 мая, но без работы развлекательных зон 12:20
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая 13:33
Маршрутка.
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт 10:54
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
больше новостей
МВФ пока не включил в свой календарь вопрос по новой программе сотрудничества с Украиной
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok