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27 мая 2020, среда, 10:50 1783
Спорт 2020-05-27T12:45:03+03:00
Українські Новини
Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов

Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов

Елена Новикова
Футбол, Арена Львов, Кубок Украины по футболу, Украинская ассоциация футбола, Футбольный сезон
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

После того, как Минздрав разрешил возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка Украины, стало известно, что Финал Кубка Украины по футболу 2020 года состоится во Львове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Так, сообщается, что на заседании Исполкома УАФ было принято решение о возобновлении футбольного сезона в Украине.

Финальный матч Кубка Украины по футболу пройдет 8 июля 2020 во Львове на стадионе "Арена Львов" с соблюдением требований Министерства здравоохранения Украины.

Матч должны были сыграть в Тернополе, но из-за сложной ситуации с коронавирусом место проведения изменили.

Как сообщали Українські Новини, 12 мая УАФ заявила, что матчи Украинской премьер-лиги по футболу и Кубка Украины будут проходить без зрителей из-за карантина.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав планирует разрешить проведение массовых мероприятий на последних этапах выхода из карантина.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины утвердило рекомендации для работы футбольных клубов во время карантина.

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