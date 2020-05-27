Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов

После того, как Минздрав разрешил возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка Украины, стало известно, что Финал Кубка Украины по футболу 2020 года состоится во Львове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Так, сообщается, что на заседании Исполкома УАФ было принято решение о возобновлении футбольного сезона в Украине.

Финальный матч Кубка Украины по футболу пройдет 8 июля 2020 во Львове на стадионе "Арена Львов" с соблюдением требований Министерства здравоохранения Украины.

Матч должны были сыграть в Тернополе, но из-за сложной ситуации с коронавирусом место проведения изменили.

Как сообщали Українські Новини, 12 мая УАФ заявила, что матчи Украинской премьер-лиги по футболу и Кубка Украины будут проходить без зрителей из-за карантина.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав планирует разрешить проведение массовых мероприятий на последних этапах выхода из карантина.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины утвердило рекомендации для работы футбольных клубов во время карантина.