Степанов рассказал, кто платит за лечение коронавирусных больных в стационарах

В то время, как 16 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 433 до 18 291 , количество умерших от заболевания - на 17 человек до 514 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 18%, количество новых летальных случаев - на 19%, государство полностью покрывает стоимость лечения больных COVID-19 в стационарных условиях.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

Он добавил, что утверждены 4 гарантированных государством пакета: стационарное лечение, экстренная медицинская помощь, мобильные бригады, стационарная помощь больным в апреле в больницах, которые не вошли в перечень опорных медучреждений для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщали Українськi Новини, в Днипре гендиректор больницы объявила голодовку из-за отсутствия денег на зарплаты медикам.

В Украине не хватает медработников среднего и младшего уровня, массово увольняются в условиях пандемии. Медики борются с коронавирусом в самодельных защитных костюмах и с полиэтиленовыми с пакетами на обуви. При этом ставка врача составляет 4 тысячи гривень (около $150).





