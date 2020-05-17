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17 мая 2020, воскресенье, 14:19 43
Медицина 2020-05-17T14:30:02+03:00
Українські Новини
Степанов рассказал, кто платит за лечение коронавирусных больных в стационарах

Степанов рассказал, кто платит за лечение коронавирусных больных в стационарах

Надежда Комендантова
МОЗ, Финансирование, Больница, Пациент, Коронавирус, Максим Степанов, лечение коронавируса
Александровская больница. Фото: Facebook Людмила Антоненко
Александровская больница. Фото: Facebook Людмила Антоненко

В то время, как 16 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 433 до 18 291, количество умерших от заболевания - на 17 человек до 514 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 18%, количество новых летальных случаев - на 19%, государство полностью покрывает стоимость лечения больных COVID-19 в стационарных условиях.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

Он добавил, что утверждены 4 гарантированных государством пакета: стационарное лечение, экстренная медицинская помощь, мобильные бригады, стационарная помощь больным в апреле в больницах, которые не вошли в перечень опорных медучреждений для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщали Українськi Новини, в Днипре гендиректор больницы объявила голодовку из-за отсутствия денег на зарплаты медикам. 

В Украине не хватает медработников среднего и младшего уровня, массово увольняются в условиях пандемии. Медики борются с коронавирусом в самодельных защитных костюмах и с полиэтиленовыми с пакетами на обуви. При этом ставка врача составляет 4 тысячи гривень (около $150).


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