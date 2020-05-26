После четырехдневного падения количество новых случаев коронавируса резко выросло

25 мая количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 339 до 21 584, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 644 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 30,9%, количество новых летальных случаев - в 3,5 раза.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных, 7 575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев", - говорится в нем.

За сутки выздоровел 341 человек.

Таким образом, 25 мая показатель новых заболевших за сутки был меньшим, чем выздоровевших - 339 против 341.

Количество новых случаев заболевания 25 мая составило 1,6% от общего количества заболевших на 24 мая.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 101), в Киеве (2 710) и Ривненской области (1 475).

В Киевской области зафиксированы 1 458 случаев коронавирусной инфекции, во Львовской - 1 405 случаев, в Ивано-Франковской области - 1 306 случаев, в Тернопольской - 1 124, в Закарпатской - 1 092, в Харьковской - 930, в Винницкой - 910, в Днепропетровской - 895, в Одесской - 842, в Волынской - 805, в Житомирской - 647, в Кировоградской - 482, в Запорожской - 416 случаев.

392 случая выявлено в Черкасской области, 370 случаев - в Хмельницкой, 281 случай - в Николаевской, 267 случаев - в Полтавской области, 177 случаев - в Херсонской, 166 случаев - в Сумской, 155 случаев - в Донецкой, 134 случая - в Черниговской и 44 случая - в Луганской области.

Также в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19.

Как сообщали Українськi Новини, за сутки в мире подтвердили 87 тыс. случаев коронавируса.

Тем временем школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.