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27 травня 2020, середа, 10:07 13 Інфографіка
Суспільство 2020-05-27T11:00:03+03:00
Українські Новини
Після одноденного зростання кількість нових випадків коронавірусу знову почала падати

Після одноденного зростання кількість нових випадків коронавірусу знову почала падати

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

26 травня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 321 до 21 905, кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 658 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 5,3%, кількість нових летальних випадків - на 33,3%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

таном на 9:00 27 травня в Україні 21 905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7 995 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 321 новий випадок", - йдеться в ньому.

За добу видужала 420 чоловік.

Таким чином, 26 травня показник нових хворих за добу другий день поспіль був меншим, ніж видужали - 321 проти 420.

Кількість нових випадків захворювання 26 травня становила 1,5% від загальної кількості захворілих на 25 травня.

Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 144), у Києві (2 739) та Рівненській області (1 514).

У Київській області зафіксовано 1 474 випадку коронавірусної інфекції, у Львівській - 1 443 випадки, у Івано-Франківській області - 1 327 випадків, у Тернопільській - 1 126, у Закарпатській - 1 104, у Харківській - 959, у Вінницькій - 932, у Дніпропетровській - 905, в Одеській - 853, у Волинській - 814, у Житомирській - 660, у Кіровоградській - 489, у Запорізькій - 420 випадків.

393 випадки виявлено в Черкаській області, 381 випадок - у Хмельницькій, 281 випадок - у Миколаївській, 267 випадків - у Полтавській області, 177 випадків - у Херсонській, 166 випадків - у Сумській, 155 випадків - у Донецькій, 137 випадків - у Чернігівській і 45 випадків - у Луганській області.

Кількість нових випадків коронавірусаКількість нових випадків коронавірусу

Також у МОЗ нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, Степанов розповів, хто платить за лікування коронавірусних хворих у стаціонарах.

Раніше ВООЗ заявила про п'яти методи лікування коронавірусу, що дозволяють полегшити протікання хвороби.

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