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26 мая 2020, вторник, 10:14 166
Экономика 2020-05-26T10:21:05+03:00
Українські Новини
Доллар и евро стремительно дорожают. Курс валют на 26 мая

Доллар и евро стремительно дорожают. Курс валют на 26 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс валют. Фото: pixabay
Курс валют. Фото: pixabay

Пока гривна падает, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 25 мая на 1,08 коп. до 27,0188 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,39 коп. до 26,7303 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 6,05 коп. до 28,9358 UAH/EUR, курс продажи повысился на 4,00 коп. до 29,4676 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,7303 27,0188 28,9358 29,4676 3,21 3,78
Максимальный 26,8500 27,3000 29,1500 29,7500 3,60 4,00
Минимальный 26,5700 26,8500 28,4000 29,1000 2,30 3,60

Как сообщали Українські Новини, после того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 1,3%, или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.

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