Госстат засекретил причины смерти людей на карантине

Главное управление Государственной службы статистики приостановило публикацию данных о причинах смерти граждан на время карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы статистики, передают Українськi Новини.

"Информируем, что с учетом положений постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (с изменениями) и необходимостью принятия соответствующих мер, во время действия карантина отделами государственной регистрации актов гражданского состояния межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины приостановлено предоставление соответствующим главным управлением статистики вторых экземпляров актовых записей гражданского состояния вместе с врачебными свидетельствами (фельдшерскими справками) о смерти, врачебными свидетельствами о перинатальной смерти, копиями решений суда об установлении факта смерти (далее - административные данные)", - говорится в нем.

Указано, что ежемесячная статистическая информация о количестве умерших по Украине и регионах будет сформирована и опубликована в сроки, определенные календарем обнародования статической информации, но без данных о причинах смерти.

"В полном объеме статистическая информация о количестве умерших по причинам смерти, начиная с данных за январь-март 2020 года, будет сформирована и обнародована после окончания карантина..." - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Госстат заявил, что в декабре 2019 года от гриппа и пневмонии умерли 458 человек, в январе 2020 - 621 человек.

Бывший министр здравоохранения Илья Емец ранее заявил, что статистика по количеству заболевших пневмонией не имеет значения.

Министерство здравоохранения не располагает информацией о количестве смертей от пневмонии в эпидемиологическом сезоне 2019/2020.

Представители пресс-службы сообщили, что Минздрав не уполномочен располагать всеми статистическими данными; этим занимается Центр медицинской статистики (Медстатистика).