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26 травня 2020, вівторок, 16:25 14
Суспільство 2020-05-26T18:15:03+03:00
Українські Новини
Держстат засекретив причини смерті людей на карантині

Держстат засекретив причини смерті людей на карантині

Кира Молчанова
Статистика, МОЗ України, Держстат, Причина смерті
Медицина. Фото: pixabay
Медицина. Фото: pixabay

Головне управління Державної служби статистики припинило публікацію даних про причини смерті громадян на час карантину.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держслужби статистики, передають Українські Новини.

"Інформуємо, що з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами) та необхідністю прийняття відповідних заходів, під час дії карантину відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України припинено надання відповідним головним управлінням статистики других примірників актових записів цивільного стану разом з лікарськими свідоцтвами (фельдшерськими довідками) про смерть, лікарськими свідоцтвами про перинатальну смерть, копіями рішень суду про встановлення факту смерті (далі - адміністративні дані)", - йдеться в ньому.

Зазначено, що щомісячна статистична інформація про кількість померлих по Україні та регіонах буде сформована і опублікована в терміни, визначені календарем оприлюднення статичної інформації, але без даних про причини смерті.

"В повному обсязі статистична інформація про кількість померлих за причинами смерті, починаючи з даних за січень-березень 2020 року, буде сформовано та оприлюднено після закінчення карантину..." - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Держстат заявив, що в грудні 2019 року від грипу і пневмонії померли 458 осіб, у січні 2020 - 621 чоловік.

Колишній міністр охорони здоров'я Ілля Ємець раніше заявив, що статистика за кількістю хворих на пневмонію не має значення.

Міністерство охорони здоров'я не має інформації про кількість смертей від пневмонії в епідеміологічному сезоні 2019/2020.

Представники прес-служби повідомили, що Моз не уповноважений розташовувати всіма статистичними даними; цим займається Центр медичної статистики (Медстатистика).

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