В первый день запуска метро пассажиры не нарушали карантин, — "Киевский метрополитен"

Никто из пассажиров киевского метрополитена не нарушил санитарные эпидемиологические нормы 25 мая, в день возобновления его работы.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Пассажиры соблюдали нормы... предварительно, вчера нарушений не было", - сказала она.

По ее словам, информации о том, что кто-то из пассажиров был привлечен к административной ответственности нет.

Национальная полиция Українським Новинам сообщила, что также не имеет такой информации.

Как сообщали Українськi Новини, в киевском метро на второй день после открытия стало больше пассажиров. Пассажиры в масках, но дистанцию никто не соблюдает.



Также киевский метрополитен в первый день работы был полупустой, потому что граждане столицы сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости.



Тем временем Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт. Цены на проезд не изменились, а пассажиры сидят в масках.