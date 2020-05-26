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26 мая 2020, вторник, 14:12 22
Общество 2020-05-26T14:30:02+03:00
Українські Новини
В первый день запуска метро пассажиры не нарушали карантин, — "Киевский метрополитен"

В первый день запуска метро пассажиры не нарушали карантин, — "Киевский метрополитен"

Валерия Драгомирова
Киев, Метро, Киевский метрополитен, Макогон Наталья
Киевское метро. Фото: kiev.klichko.org
Киевское метро. Фото: kiev.klichko.org

Никто из пассажиров киевского метрополитена не нарушил санитарные эпидемиологические нормы 25 мая, в день возобновления его работы.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Пассажиры соблюдали нормы... предварительно, вчера нарушений не было", - сказала она.

По ее словам, информации о том, что кто-то из пассажиров был привлечен к административной ответственности нет.

Национальная полиция Українським Новинам сообщила, что также не имеет такой информации.

Как сообщали Українськi Новини, в киевском метро на второй день после открытия стало больше пассажиров. Пассажиры в масках, но дистанцию никто не соблюдает.


Также киевский метрополитен в первый день работы был полупустой, потому что граждане столицы сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости. 

Тем временем Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт. Цены на проезд не изменились, а пассажиры сидят в масках. 

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