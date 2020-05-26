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26 мая 2020, вторник, 13:27 26
Общество 2020-05-26T13:30:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области увеличилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам

В Киевской области увеличилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, коронавирус в Киеве, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 25 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 21 человека до 1 458, количество умерших не изменилось и составляет 30 человек, в то время, как в Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 26 мая 2020 года официально подтверждены 1 458 случаев заболевания коронавирусом, из них 118 детей и 255 медицинских работников (данные за весь период). Новых случаев за последние сутки - 21. За время пандемии умерли 30 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 399 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 178, в Софиевской Борщаговке - 41 и в Петропавловской Борщаговке - 31), в Обуховском районе - 235 случаев (наибольшее количество в Обухове - 110 и в Украинке - 37).

Также 65 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 61 - в Бориспольском районе, 41 - в Васильковском, 35 - в Кагарлыкском, 25 - в Вышгородском, по 17 - в Макаровском и Бородянском районах.

При этом 72 случая подтверждены в Ирпене, 46 - в Белой Церкви, 44 - в Борисполе, 41 - в Буче, 39 - в Броварах, 38 - в Кагарлыке, 33 - в Коцюбинском, 30 - в Фастове, 27 - в Вышгороде, 25 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 214 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1 244 человек.

Выздоровели 309 человек (в том числе 25 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 272 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 52 сообщения.

Как сообщали Українськi Новини, 24 мая количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 18 человек до 1 437.

Ранее стало известно, то в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии и трех больницах.

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