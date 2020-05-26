За первые три дня работы Киевский зоопарк посетили более 7 тыс. человек

Киевский зоопарк, который недавно открылся после реконструкции, посетили более 7 тыс. граждан 23-25 мая.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"После ослабления ограничений мы открыли киевский зоопарк. Пока он был закрыт, там завершили первый этап реконструкции. И теперь зоопарк выглядит по-другому. С новым входом, хорошей площадью перед ним, новыми помещениями, хорошей территорией. В общем, за первые три дня после открытия зоопарк посетили 7 130 человек. Более 1,5 тыс. из них приобрели билеты в зоопарк онлайн, - сказал он.

Кличко напомнил, что вход посетителям без маски запрещен.

"Билетные кассы оборудовали защитным стеклом, кассиры работают в защитных масках", - сказал мэр.

По словам Кличко, дезинфекцию территории зоопарка осуществляют каждое утро и каждый вечер.

На центральном входе был установлен пункт измерения температуры и аппараты для дезинфекции рук.

Также на территории зоопарка работает медпункт.

"Количество посетителей сейчас ограничено. Одновременно в зоопарке могут гулять люди из расчета не более 1 человека на 10 кв. м. площади. С этим были связаны очереди у входа в зоопарк. К тому же, очень много людей в воскресенье приехали погулять с детьми, посмотреть на зверей и на изменения, произошедшие в столичном зоопарке", - отметил мэр Киева.

Он сообщил, что работы и преобразования в зоопарке еще продолжаются.

Также в июле планируют открыть паркинг на 500 авто для посетителей зоопарка.

"Все посетители, по отзывам, положительно поражены теми изменениями, которые происходят в зоопарке. В следующем году мы вернем киевский зоопарк в Европейскую ассоциацию зоопарков. И в течение ближайших 2 лет полностью завершим реконструкцию и обновление столичного зоопарка", - подчеркнул Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан без маски пришел в Киевский зоопарк в первый день открытия и поиграл там с козлом — пару раз ударил его по уху.

Модернистские скульптуры львов и бизона у входа в Киевский зоопарк снесли бульдозерами в рамках реконструкции учреждения, что вызвало возмущение у украинских скульпотов.

Однако позже возле нового входа установили новую фигуру зубра — точную копию старой, но отлитую из бронзы.