Киевский зоопарк открылся после реконструкции. Что изменилось и стоит ли идти

Озвучивая в пятницу неутешительную статистику коронавируса в Киеве, которая на грани позволяющей столице перейти ко второму этапу смягчения карантина, мэр города Виталий Кличко внезапно расплывается в улыбке. "С 23 мая Киевский зоопарк готов встречать гостей! В нем завершили первую очередь реконструкции, и теперь значительная часть территории зверинца будет выглядеть совершенно по-другому", – сообщает он радостную новость.

Українські Новини отправились в Kyiv Zoo, чтобы оценить его обновленный вид и показать тем, кто не успел посетить зоопарк лично в день открытия или еще раздумывает, а стоит ли.

Субботнее утро пасмурное и прохладное, хотя до лета осталась всего неделя. Киевляне проснулись еще не зная, ослабят ли в городе карантин и запустят ли общественный транспорт. Несмотря на ранее время, зябкую погоду и карантинные ограничения, проспект Победы оживленный. Поток машин и людей тут ничуть не меньше, чем в докарантинные дни.

Через дорогу от Киевского политехнического института тянется длинный забор с выкованными силуэтами различных животных. Еще месяц назад тут активно шли строительные работы. Теперь тех, кто направляется в столичный зверинец со входа ожидает сюрприз. Если добираться в зоопарк на метро или общественном наземном транспорте, то идти к нему придется чуть дальше, чем ранее. Вход в зверинец на шумном проспекте перенесли поближе к укромной улице Зоологической. Старый вход и кассы в конце апреля снесли бульдозеры, чем разгневали защитников архитектуры советского модернизма.

К счастью, "визитную карточку" зоопарка, скульптуры бизона и львов, охранявших вход в Киезоо более 50 лет, постигла не такая печальная участь. Их спасли, реконструировав из-за аварийного состояния, при участии дочери автора Юрия Рубана, тоже скульптора Александры. Обновленных львов обещают установить ко Дню Киева, который столица отметит 31 мая. Отлитый в бронзе зубр уже возвышается над нововысаженными деревьями. Его былая мощь немного теряется на фоне нового символа зоопарка – жирафа высотой с пятиэтажку, пестро раскрашенного по мотивам работ французской художницы-абстракционистки Сони Делоне, которая родом из Украины.

Непогожим утром возле входа в зоопарк неожиданно много людей. Юноша фотографирует как его подруга делает селфи со старожилом зоопарка – зубром. Семья с двумя детьми просит прохожих запечатлеть их на фоне молодого жирафа. "Хорошо, что оставили зубра и львов. Я в детстве любил по ним лазить, у детей тоже много фотографий с ними. Но и жираф мне нравится. Киев такой серый, ему не помешают яркие краски", – говорит отец семейства.

Новый вход выглядит современно. Минималистичные черные здания, обшитые деревянной рейкой, большие плазмы. Возле турникетов установлены три терминала для бесконтактной покупки билета. Но воспользоваться ими, как это сделал Кличко в презентационном ролике, пока не получится. Электронная продажа стартует с 1 июня.

Возле кассы выстроилась очередь из 15 человек, в основном – компании молодежи и семьи с детками. Стоимость билетов, несмотря на существенное обновление зоопарка, не изменилась: 100 гривен для взрослых, 60 – для студентов и владельцев "карты киевлянина", 50 – для детей и льготников.

На пропускной сотрудница зоопарка измеряет посетителям температуру электронным термометром. "Это карантинные меры. С температурой 37 градусов и выше не пустим. У вас 36,2, проходите", – говорит она. Для соблюдения санитарных норм на входе и выходе из зоопарка установлены дезинфекторы.

"Не забудьте надеть маску", – напоминает мужчина с бейджем "заместитель генерального директора". Александр Братинский, конечно, не каждый день встречает гостей, но сегодня для зоопарка важный день и ему интересно посмотреть на их реакцию. "В связи с карантином количество посетителей ограничено с расчета 1 человек на 10 квадратных метров. Это значит, что на территории зоопарка не может находиться одновременно больше 3 тысяч людей", – рассказывает он. В то же время, это ограничение не должно повлиять на работу зоопарка и комфорт посетителей. "В обычные дни у нас примерно столько людей и есть, только в праздничные бывает больше", – поясняет он.

При входе в зоопарк его изменения кажутся поразительными. Сотрудники парка в рабочей одежде мчат на электрокаре с расцветкой жирафа по новым вымощенным дорожкам между молодыми деревьями и цветущими кустами. Пеликаны нежатся на берегу реконструированного озера. Парочка влюбленных с нового моста, а группа детей – из японской альтанки возле сада камней рассматривают, как сверкает на появившемся из-за облаков солнце чешуя огненных карпов кои. На новом смотровом амфитеатре заговорщически смеются молодые люди, по очереди надпивая с одной термокружки. Все это фиксируют новенькие камеры видеонаблюдения.

Но сказка быстро кончается, как только переходишь из парковой части непосредственно к животным. До их жилищ очередь реконструкции только подходит. "Входную зону сделали качественно и красиво. Выглядит и уютно, и современно. Но дальше все по-старому осталось. Немного грустно выглядит, особенно на контрасте", – говорит мама девочки, замурзанной сладкой ватой, идя в обратную сторону на выход.

Ремонтные работы начались в Киевзоо в 2017 году. По плану они должны проходить еще года два-три и обойдутся в более 2 млрд гривен. Пока завершается только первая очередь реконструкции. Объекты второй и третьей очереди на разных стадиях проектировки и возведения. Уже к концу нынешнего года киевские власти планируют открыть трехуровневый паркинг на 500 авто для посетителей зверинца, чтобы разгрузить и без того узенькую Зоологическую и не мешать общественному транспорту на проспекте.

На входе в зоопарк продолжаются работы по обустройству океанариума – большого подземного аквариума. На выходе из зоопарка уже оборудован и наполнен товаром сувенирный магазин. Сквозь окна с полок на посетителей скалятся динозавры. Но забрать одного из этих симпатяг домой до завершения карантина не получится.

На время карантина Kyiv Zoo функционирует в режиме городского парка. Пока тут не проводят экскурсии для групп, не работают детские аттракционы. Террариум, птичник и зимние павильоны закрыты. Увидеть можно только тех зверей, которых демонстрируют в летних вольерах, но это значительная часть от всех имеющихся. Сотрудники зоопарка даже убеждают, что животные соскучились по посетителям. "Они же привыкли с рождения, что всегда вокруг ходят люди. Это для них естественно. А тут внезапно все куда-то пропали. Это необычно", – заверяют они.

В подтверждение этих слов, или же просто по стечению обстоятельств, казуар в своей огромной клетке пытается не отставать от моего быстрого шага, вместе со мной меняет направление движения и хлопает крыльями, когда я перестаю на него смотреть, а павлин распушает свой белоснежный хвост на все 180 градусов при виде фотокамеры.

После обеда людей в зоопарке становится очень много и внимания зверям хоть отнимай. "Фу, от бизонов воняет", – громко сетует мальчик на самокате, закрывая нос. "Мишка ну очень хороший", "Носуха такая милашка", "Жираф очень смешной", – умиляются другие детки. Тут и там слышно, как малыши спрашивают родителей: "Кто это?", "А кто тут живет?".

Особое внимание толпы привлекают приматы. Пока один из павианов лениво разлегся, два его товарища усердно выискивают что-то у него в шерсти. Тем временем к мадагаскарским лемурам пришла сотрудница зоопарка, чтобы покормить их. Ее лицо закрыто защитной маской, но даже за ней видно улыбающиеся глаза. Животные не только едят у женщины с рук, но играют с ней и ласкаются. "Котячие" прыгают по ее спине, вылазят ей на голову в самом прямом смысле. "У меня тут такая доза милоты ежедневно, что заряжает позитивом на весь день", – говорит она, гладя хвостатого.

"Тут написано не кормить зверей!", – укоризненно показывает мальчик лет семи на табличку двум взрослым женщинам, бросающим крошки хлеба макакам. На территории зоопарка сейчас можно купить воду, чай, кофе, снэки, сладкую вату, а после карантина городские власти обещают открыть специально оборудованный большой фуд-корт. Булку женщины принесли с собой и на замечание мальчишки никак не отреагировали. Он пожал плечами и убежал смотреть, как резвятся сиаманги.

В ближайшее время семейство гиббоновых переместится в новое жилище. При входе в зоопарк уже сооружен новый универсальный павильон, в который сначала заселят приматов, а потом наполнят и другими животными.

При реконструкции зоопарка планируется изменить его привычное зонирование. Вместо экспозиции животных по признаку вида (парнокопытные, птицы, приматы и т.д.) их сгруппируют по принципу географической среды обитания. Когда приматов переместят в новый павильон, на их месте, где также у большого озера сейчас живут птицы, появится "Африканская савана". Ею заселят жирафов, зебр, бегемотов, страусов и слонов. Это будет большая открытая местность, максимально приближенная к природной.

Для соблюдения европейских норм визуальный барьер между животными и людьми уберут – вместо заборов максимально используют природные материалы, такие как камень и дерево.

В "Африканской саване" также возведут еще один авиарий, аналогичный к уже имеющемуся. В этих гигантских стеклянных полушарах будут обитать экзотические птицы.

На освободившихся территориях жирафов и слона запланировано возвести "Дом пингвинов".

В ходе реконструкции городские власти хотят расширить пространство и улучшить условия обитания для медведей, львов и тигров.

Сегодня семейство кошачьих, к сожалению посетителей, долго отдыхало, демонстрируя им разве что пузо, то вздымающееся вверх, то опускающееся вниз от глубокого дыхания во сне. Тигры просыпаются, потягиваясь и зевая, только перед закрытием зоопарка, и сразу же собирают возле себя радостную толпу. Разглядывать полосатых быстро надоедает белокурому малышу. "Пап, на ручки!", – зовет он. Его поднимает советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Его шеф, Виталий Кличко, как-то говоря об обновлении 100-летнего Киевского зоопарка, процитировал "классика" (самого себя): "Он "устал", поэтому реконструкция давно назрела". В 2016 году, когда местная власть презентовала концепцию развития Киезоо, зверинец снова стал кандидатом в члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), откуда его исключили в 2007 за плохое обращение с животными. После завершения реконструкции городская власть рассчитывает получить полноправное членство в организации. Сейчас в нее входят почти 400 зоопарков из более 40 стран, но ни один украинский.

После того как Киев обеспечит животным максимально приближенную к природной среду обитания и надлежащие условия содержания, зоопарк приступит к увеличению количества зверей. Сейчас в нем проживают около 3 тысяч животных 300 видов.

Если верить руководству зверинца, то ежедневно на них приходит посмотреть такое же количество людей. Около 17 вечера к охране зоопарка растеряно подходит молодая пара с вопросом, где можно купить билеты. "Кассы работают до 16:00. Приходите пораньше", – отвечают им. Рекомендуем прислушаться к призыву.

Значительная часть Киевского зоопарка кардинально преобразилась. Изменения приходятся по душе как тем, кто любит отдыхать в Киевзоо, так и должны вселить надежду в тех, кого огорчают условия содержания животных. Тем более, столичный зверинец – это не только разнообразие животных, но и 35 тыс. кв. м невероятного дендропарка, в котором представлены более 200 видов деревьев. Поэтому посещение зоопарка не только привнесет познавательный элемент в семейный отдых. Это также отличное место для неспешных прогулок или посиделок в зелёной оазе посреди бетонной столицы, которая особенно трогает после более двух месяцев самозизолляции.