За перші три дні роботи Київський зоопарк відвідали більше 7 тис. осіб

Київський зоопарк, який нещодавно відкрився після реконструкції, відвідали понад 7 тис. громадян 23-25 травня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Після ослаблення обмежень ми відкрили київський зоопарк. Поки він був закритий, там завершили перший етап реконструкції. І тепер зоопарк виглядає по-іншому. З новим входом, хорошою площею перед ним, новими приміщеннями, гарною територією. Загалом, за перші три дні після відкриття зоопарк відвідали 7 130 осіб. Більше 1,5 тис. з них придбали квитки в зоопарк онлайн, - сказав він.

Кличко нагадав, що вхід відвідувачам без маски заборонений.

"Квиткові каси обладнали захисним склом, касири працюють в захисних масках", - сказав мер.

За словами Кличка, дезінфекцію території зоопарку здійснюють щоранку і щовечора.

На центральному вході був встановлений пункт вимірювання температури та апарати для дезінфекції рук.

Також на території зоопарку працює медпункт.

"Кількість відвідувачів зараз обмежена. Одночасно в зоопарку можуть гуляти люди з розрахунку не більше 1 людини на 10 кв. м. площі. З цим були пов'язані черзі біля входу в зоопарк. До того ж, дуже багато людей в неділю приїхали погуляти з дітьми, подивитися на звірів і на зміни, що відбулися у столичному зоопарку", - зазначив мер Києва.

Він повідомив, що роботи і перетворення в зоопарку ще тривають.

Також у липні планують відкрити паркінг на 500 авто для відвідувачів зоопарку.

"Всі відвідувачі, за відгуками, позитивно вражені тими змінами, які відбуваються в зоопарку. У наступному році ми повернемо київський зоопарк в Європейську асоціацію зоопарків. І протягом найближчих 2 років повністю завершимо реконструкцію та оновлення столичного зоопарку", - підкреслив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, екс-глава Офісу президента Андрій Богдан без маски прийшов у Київський зоопарк у перший день відкриття і пограв там з цапом — пару разів ударив його по вуху.

Модерністські скульптури левів і бізона біля входу в Київський зоопарк знесли бульдозерами в рамках реконструкції установи, що викликало обурення в українських скульпотов.

Проте пізніше біля нового входу встановили нову фігуру зубра — точну копію старої, але відлиту з бронзи.