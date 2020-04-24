Модернистские скульптуры львов и бизона у входа в Киевский зоопарк бульдозерами в рамках реконструкции учреждения, что вызвало возмущение у украинских скульпотов. Они сомневаются, что новый вход и скульптуры возле них будут лучше.

Об этом говорится на странице сообщества "Ukrainian Modernism" в Facebook.

"Сегодня бульдозеры снесли модернистскую входную группу Киевского зоопарка. Более того, бронзовые скульптуры львов и бизона заменят на новые. И это они называют улучшением - демонтаж происходит в рамках машстабнои и реконструкции зоопарка стоимостью 802 890 000, 00 гривен. Новую входную группу откроют с другой стороны зоопарка - на улице Зоологической", — говорится в сообщении.

Скульпторы просили остановить демонтаж и не переносить вход с улицы Победы. Также они подчёркивали, что важно оставить именно оригинальных львов и зубра, а не заменять их копиями. Киевский зоологический парк общегосударственного значения, поэтому нужно было провести общетвенные слушания.

Модернистская входная группа была построена в 1968 году в рамках реконструкции и развития зоопарка под руководством архитектора В. А. Михайлова. Монументальные скульптуры "Зубр" и

"Это скульптуры одного из лучших украинских скульпторов анималистов прошлого века Юрия Рубана. Художник много экспериментировал с материалами, техниками, но имел единую ведущую тему — самые разнообразные животные. Он любил животных, понимал их и по-особому тонко чувствовал. "Львы и зубр" — это настоящая художественная достопримечательность Киева!" — цитирует источник искусствоведа Евгению Моляр.

Киевский зоопарк. Фото: Oleksandr Gusev, Dima Makahon, сообщество в Facebook "Ukrainian Modernism"

В сообществе возмущены, что оригинальные произведения искусства решили уничтожить и заменить копиями только потому, что они в плохом состоянии.

"Сейчас скульптуры хотят поменять на копии. Формы будут сняты с оригинальных работ, они будут такие же. Просто новые, с более качественных материалов. Их поставят у новой входной группы. Возможно, даже никто и не заметит подмены. И мало кто заметит как исчезает осознание ценности оригинального. И как появляется возможность просто заменить старый произведение искусства, потому что он в плохом состоянии ...", — утверждают архитекторы.

Также сомнительным кажется сообществу решение перенести выход на новое место.

"Вместо того, чтобы улучшить условия для животных, город тратит сотни миллионов на марафет из пластика и гипса. Новый вход занимает огромную площадь, которую можно было отдать животным. Через него вырубили кучу взрослых деревьев, дающих тень. Новый вход дальше от метро. Привет, автомобилизация. Вообще не понятно, для чего он нужен с гивноматериалов, которые через пару лет начнут сыпаться. Старый бетонный вход был отличный, простоял 60 лет. На фоне этого входа и бронзовых зверей киевляне делали множество фото. А бутафорский жираф лишь олицетворяет эпоху управ ления города ворами", — прокомментировал ситуацию архитектор Дмитрий Макагон.

В сообществе считают, что такое отношение коммунальных предприятий и попытки "большинства коммунальных предприятий сосредотачивать усилия на схемах по отмыванию бюджетных средств", Киев продолжит терять уникальные исторические объекты.

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