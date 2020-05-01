Перед обновленным входом в Киевский зоопарк установили новую бронзовую фигуру зубра

После того, как старый вход в зоопарк Киева снесли, возле нового входа установили новую фигуру зубра — точную копию старой но, отлитую из бронзы.

Об этом сообщается на странице мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.

Так, прежняя фигура была из бетона, обшитого медью. В ходе реконструкции ее демонтировали. Утверждается, что ее обновят и поставят внутри зоопарка. Кроме того, до конца мая у нового входа установят фигуры львов, которые тоже заменят прежние.

Над новыми скульптурами работала Александра Рубан и ее муж Виктор Липовка, дочь скульптора Юрия Рубана, который выполнил оригинальные скульптуры.

"Благодаря фотографиям и архивным документам, хранящимся в семье, скульпторы доработали те части фигур, которые были повреждены, и вернули им первоначальную форму", — говорится в сообщении.

Реконструкция зоопарка в Киеве займет 3-4 года. В первую очередь обновят территорию вокруг озер у входа во стороны проспекта Победы, павильоны для пеликанов, смотровой амфитеатр, мостики между озерами, беседки над водоемами, построят открытые вольеры для обезьян и новый вход в подземный аквариум.

Как сообщали Українськi Новини, 24 апреля в Киеве начали демонтировать вход в городской зоопарк возле которого располагались оригинальные скульптуры львов и зубра.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект реконструкции объектов столичного зоопарка (проспект Победы, 32, третья очередь строительства) на 891,9 млн гривен.