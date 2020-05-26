Стало известно, когда "Укрзализныця" начнет продажи билетов

В то время, как "Укрзализныця" разработала план поэтапного восстановления пригородного сообщения, акционерное общество "Укрзализныця" ожидает решения областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для начала продажи билетов.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своем канале Telegram, передают Українськi Новини.

"Укрзализныця" начнет продажи билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения!", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, компания начала готовиться к восстановлению пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем сообщении. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтировали МАФы и установили современную систему видеонаблюдения.

Ранее в "Укрзализныце" рассказали, что из-за долгов, движение пригородных электричек восстановят лишь частично.

Тем временем "Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели.