подписаться на рассылку
26.65 27.05
28.85 29.45
˟
26 мая 2020, вторник, 12:02 86
Экономика 2020-05-26T12:16:23+03:00
Українські Новини
Стало известно, когда "Укрзализныця" начнет продажи билетов

Стало известно, когда "Укрзализныця" начнет продажи билетов

Анна Рудык
Карантин, Укрзализныця, карантин в Украине, Продажа билетов
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

В то время, как "Укрзализныця" разработала план поэтапного восстановления пригородного сообщения, акционерное общество "Укрзализныця" ожидает решения областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для начала продажи билетов.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своем канале Telegram, передают Українськi Новини.

"Укрзализныця" начнет продажи билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения!", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, компания начала готовиться к восстановлению пассажирских железнодорожных перевозок в дальнем сообщении. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтировали МАФы и установили современную систему видеонаблюдения.

Ранее в "Укрзализныце" рассказали, что из-за долгов, движение пригородных электричек восстановят лишь частично.

Тем временем "Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели.

Больше новостей о: Карантин Укрзализныця карантин в Украине Продажа билетов

АМКУ признал правомерными действия тендерного коми...
"Квартал 95" продает билеты на концерты в мае, а п...
В Минздраве рассказали, когда кафе и рестораны смо...
Днепропетровской области разрешили перейти на 2 эт...
После четырехдневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт
Новости
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса 12:27 Инфографика
"Слуги" позволили старым коррупционерам через своих людей затягивать ликвидацию ГАСИ, - СМИ 12:21
Полицейские из Кагарлыка, которых подозревают в изнасиловании и избиении, могут получить от 7 до 12 лет тюрьмы 12:07
Общественный транспорт в Днипре. Фото: dp.vgorode.ua
Первые нарушения после ослабления карантина: как возобновил работу общественный транспорт в Днипре 12:06
Стало известно, когда "Укрзализныця" начнет продажи билетов 12:02
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Минекоенерго согласно с Энергетическим Сообществом в вопросе введения финансового механизма ВСО 12:47
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего 13:43
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ 19:26
больше новостей
Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok