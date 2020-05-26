"Укрзалізниця" пояснила, чому не відкриває продажі квитків онлайн

В той час, як "Укрзалізниця" розробила план поетапного відновлення приміського сполучення, акціонерне товариство "Укрзалізниця" очікує рішення обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для початку продажу квитків.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив на своєму каналі Telegram, передають Українські Новини.

"Укрзалізниця" почне продажі квитків як тільки отримає рішення від усіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чекаємо рішення!", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, компанія почала готуватися до відновлення пасажирських залізничних перевезень у дальньому сполученні. На станції "Київ-Пасажирський" вже демонтували Мафи та встановили сучасну систему відеоспостереження.

Раніше в "Укрзалізниці" розповіли, що через борги, рух приміських електричок відновлять лише частково.

Тим часом "Укрзалізниця" розглядає можливість введення 4-денного робочого тижня.