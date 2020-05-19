Из-за долгов движение пригородных электричек восстановится только частично, - Укрзализниця

В Мининфраструктуры представили план возобновления пассажирских перевозок, а руководство "Укрзализныци" заявляет, что возобновление работы пригородного транспорта в полном объеме оказалось под угрозой из-за недополучения возмещения от местных бюджетов за проезд льготников. Эта сума превышает пол миллиарда гривен Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Местная власть вернула только 20% от общей суммы.

"За 2019 год и первый квартал 2020 года "Укрзализныця" не получила от местных органов власти более полумиллиарда гривен компенсаций за перевозку льготников. Местная власть вернула перевозчику за указанный период лишь около 20% от общей суммы за услуги, оказываемые льготным категориям населения", - говорится в сообщении.

В компании информируют, что за 2019 год уровень компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении составил 112,3 млн гривен (21,8%), долг - 403,4 млн гривен. В первом квартале 2020 года ситуация с погашением убытков от льготных перевозок в пригородном сообщении только ухудшилась: компенсировано - 14,6 млн гривен (12,8%), долг - 99,1 млн гривен.

"Лидерами антирейтинга по погашению долгов в 2019 году и первом квартале 2020 года стали город Киев, который не уплатил ни копейки из 59 млн грн задолженности, Львовская область, которая должна железнодорожникам за указанный период 61,4 млн грн с 68,7 млн грн общей суммы предоставленных услуг, и Харьковская область - долг 60,4 млн грн из общей суммы в 68 млн грн", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров намерен продлить карантин после 22 мая. Кроме того, когда начнется второй этап выхода из карантина.