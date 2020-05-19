подписаться на рассылку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
19 мая 2020, вторник, 12:12 564
Общество 2020-05-19T12:45:02+03:00
Українські Новини
Из-за долгов движение пригородных электричек восстановится только частично, - Укрзализниця

Из-за долгов движение пригородных электричек восстановится только частично, - Укрзализниця

Ольга Фандорина
Электричка, Укрзализниця, Пригородные маршруты, Поезда

В Мининфраструктуры представили план возобновления пассажирских перевозок, а руководство "Укрзализныци" заявляет, что возобновление работы пригородного транспорта в полном объеме оказалось под угрозой из-за недополучения возмещения от местных бюджетов за проезд льготников. Эта сума превышает пол миллиарда гривен Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Местная власть вернула только 20% от общей суммы.

"За 2019 год и первый квартал 2020 года "Укрзализныця" не получила от местных органов власти более полумиллиарда гривен компенсаций за перевозку льготников. Местная власть вернула перевозчику за указанный период лишь около 20% от общей суммы за услуги, оказываемые льготным категориям населения", - говорится в сообщении.

В компании информируют, что за 2019 год уровень компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении составил 112,3 млн гривен (21,8%), долг - 403,4 млн гривен. В первом квартале 2020 года ситуация с погашением убытков от льготных перевозок в пригородном сообщении только ухудшилась: компенсировано - 14,6 млн гривен (12,8%), долг - 99,1 млн гривен.

"Лидерами антирейтинга по погашению долгов в 2019 году и первом квартале 2020 года стали город Киев, который не уплатил ни копейки из 59 млн грн задолженности, Львовская область, которая должна железнодорожникам за указанный период 61,4 млн грн с 68,7 млн грн общей суммы предоставленных услуг, и Харьковская область - долг 60,4 млн грн из общей суммы в 68 млн грн", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров намерен продлить карантин после 22 мая. Кроме того, когда начнется второй этап выхода из карантина

Больше новостей о: Электричка Укрзализниця Пригородные маршруты Поезда

"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже г...
В Индии из-за коронавируса поезда переделают в бол...
На время карантина "Укрзализныця" согласилась плат...
Требовали снова пустить электрички. Под Киевом люд...
Количество новых случаев коронавируса падает третий день подряд
Зеленский проведет пресс-конференцию с ограниченным количеством СМИ
Новости
В Аляске чиновник попал в скандал из-за того, что сравнил меры по противодействию с коронавирусом с Холокостом 13:12
Столичные медики в дождь вышли на акцию протеста из-за нехватки финансирования 13:12
НБУ снова укрепил гривну. Официальный курс нацвалюты на 20 мая 12:51
В Украине заработало госрегулирование цен: список социальных товаров и что это значит 12:43
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
больше новостей
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
больше новостей
В Минздраве назвали даты этапов смягчения карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok