Детские лагеря могут открыться только на последнем этапе выхода из карантина, — Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что открытие детских оздоровительных лагерей, работу которых хотят разрешить в Киеве не раньше июля, возможно только на последнем этапе выхода из карантина.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об "Артеке", то открытие возможно исключительно на последнем этапе выхода из карантина", - сказал министр.

Он отметил, что очень важно, чтобы риск инфицирования в лагере был практически нулевым.

Также Министерство здравоохранения намерено подготовить рекомендации относительно работы лагерей в этот период.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно работы детских садов в период карантина.



Также замминистра здравоохранения рассказал, при каких условиях Украина избежит второй волны COVID-19.



Кроме того, детским садам разрешили не открываться, если к приему детей в карантин там не готовы.



Тем временем, что предусматривают все 5 этапов Кабмина по выходу из карантина.