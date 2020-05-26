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26 мая 2020, вторник, 09:54 168
Общество 2020-05-26T10:00:02+03:00
Українські Новини
Детские лагеря могут открыться только на последнем этапе выхода из карантина, — Минздрав

Детские лагеря могут открыться только на последнем этапе выхода из карантина, — Минздрав

Валерия Драгомирова
Минздрав, Карантин, Максим Степанов, Детские лагеря
Дети. Фото: pixabay
Дети. Фото: pixabay

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что открытие детских оздоровительных лагерей, работу которых хотят разрешить в Киеве не раньше июля, возможно только на последнем этапе выхода из карантина.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об "Артеке", то открытие возможно исключительно на последнем этапе выхода из карантина", - сказал министр.

Он отметил, что очень важно, чтобы риск инфицирования в лагере был практически нулевым.

Также Министерство здравоохранения намерено подготовить рекомендации относительно работы лагерей в этот период.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно работы детских садов в период карантина.


Также замминистра здравоохранения рассказал, при каких условиях Украина избежит второй волны COVID-19

Кроме того, детским садам разрешили не открываться, если к приему детей в карантин там не готовы. 

Тем временем, что предусматривают все 5 этапов Кабмина по выходу из карантина. 

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