Замминистра здравоохранения рассказал, при каких условиях Украина избежит второй волны COVID-19

Украина сможет избежать второй волны COVID-19, к которой система здравоохранения будет более подготовлена, при двух обстоятельствах: коронавирус потеряет свою агрессивность или создадут вакцину. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Первая - это когда во время циркуляции коронавирус потеряет свою агрессивность, так как это было с вирусами SARS и MERS в предыдущие годы. Тогда мы можем четко сказать - он потерял агрессивность, не вызывает болезнь человека, он сам пойдет на спад, второй волны не будет. Второе, где мы можем избежать вспышки - это разработка вакцины, массовые прививки, формирование коллективного иммунитета на уровне 95%. Тогда действительно удастся предотвратить вторую волну", - сказал замминистра здравоохранения.

Кроме того, он добавил, что если этого не произойдет, то циркуляция коронавируса будет продолжаться, как и других гриппоподобных заболеваний, что будет приводить к новым вспышкам болезни.

Как сообщали Українські Новини, в Украине количество новых случаев коронавируса падает четвертый день подряд.

Также в Минздраве назвали восемь областей, которые не готовы к смягчению карантина.