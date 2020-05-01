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01 мая 2020, пятница, 06:45 281
Экономика 2020-05-01T06:45:01+03:00
Українські Новини
Сегодня Украина должна выплатить МВФ $70 млн

Сегодня Украина должна выплатить МВФ $70 млн

Валерия Драгомирова
Украина, МВФ, Долг, Выплаты
МВФ. Фото: focus.ua
МВФ. Фото: focus.ua

В то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины, в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

Об этом свидетельствуют соответствующие графики выплат по внешним долгам, передают Українські Новини.

27 мая 2015 года Украина продала еврооблигации на 1 млрд долларов под гарантии США.

Номинальная стоимость каждой облигации составляет 200 тыс. долларов, процентная ставка - 1,847% в год.

Уплата процентов осуществлялась дважды в год (29 мая и 29 ноября).

Планируемый срок погашения облигации - 29 мая 2020 года.

Кроме того, 1 мая Украина должна выплатить МВФ более 51 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по официальному курсу НБУ на конец апреля составляет около 70 млн долларов.


Как сообщали Українські Новини, почти половина граждан Украины против сотрудничества с МВФ

Кроме того, первый транш от МВФ ожидают в Украине в апреле-июне этого года. 

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