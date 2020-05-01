Сегодня Украина должна выплатить МВФ $70 млн

В то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины, в мае текущего года Украина должна погасить еврооблигации, выпущенные в 2015 году под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов, а также выплатить Международному валютному фонду около 70 млн долларов.

Об этом свидетельствуют соответствующие графики выплат по внешним долгам, передают Українські Новини.

27 мая 2015 года Украина продала еврооблигации на 1 млрд долларов под гарантии США.

Номинальная стоимость каждой облигации составляет 200 тыс. долларов, процентная ставка - 1,847% в год.

Уплата процентов осуществлялась дважды в год (29 мая и 29 ноября).

Планируемый срок погашения облигации - 29 мая 2020 года.

Кроме того, 1 мая Украина должна выплатить МВФ более 51 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по официальному курсу НБУ на конец апреля составляет около 70 млн долларов.



Как сообщали Українські Новини, почти половина граждан Украины против сотрудничества с МВФ.



Кроме того, первый транш от МВФ ожидают в Украине в апреле-июне этого года.