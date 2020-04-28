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28 апреля 2020, вторник, 11:55 584
Экономика 2020-04-28T11:55:24+03:00
Українські Новини
Госдолг Украины в первый месяц карантина сократился на 3,6%

Госдолг Украины в первый месяц карантина сократился на 3,6%

Анна Рудык
Госдолг, Карантин, экономика Украины, Госдолг Украины
Доллар
Доллар

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте сократился на 3,6%, или на 3 млрд долларов до 80,38 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец марта составил 2 255,55 млрд гривен, или 80,38 млрд долларов против 2 047,83 млрд гривен, или 83,38 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 марта составил 1 988,81 млрд гривен (70,87 млрд долларов) против 1 808,25 млрд гривен (73,62 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц снизился с 40,45 млрд долларов до 40,34 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился с 814,64 млрд гривен до 856,83 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте снизился с 33,17 млрд долларов до 30,53 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 марта составил 266,74 млрд гривен, или 9,51 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Украине надо выплатить 400 млрд гривен по госдолгу в 2020.

Также общий госдолг в ноябре увеличился до $82,8 млрд.

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