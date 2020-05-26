ДБР відкрило справу про прослуховування розмов Порошенка з Байденом

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу за прослуховування розмови п'ятого президента Петра Порошенка з екс-віце-президентом США Джозефом Байденом.Про це "Українській правді" розповіли в правоохоронних органах. Відомство буде розслідувати справу за прослуховування в кабінеті Порошенка. Згідно з документом, незаконне використання технічних засобів отримання інформації могло завдати шкоди державним інтересам. ДБР відкрило справу за прослушки Байдена і Порошенка. Документ: "Українська правда" Як повідомляли Українські Новини, народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з голосами, "схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%. Колишній президент Петро Порошенко в розмові з віце-президентом США Джозефом Байденом просив вплинути на "Самопоміч", щоб Яреська призначили прем'єром в 2016, а також пропонував кандидатуру Юрія Луценка на посаду генерального прокурора замість Віктора Шокіна для отримання траншу Міжнародного валютного фонду в розмірі 1 млрд доларів. Тим часом, Генпрокуратура відкрила справу стосовно записів Деркача про розмови Байдена і Порошенка.