ДБР відкрило справу про прослуховування розмов Порошенка з Байденом

Джозеф Байден і Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Джозеф Байден і Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу за прослуховування розмови п'ятого президента Петра Порошенка з екс-віце-президентом США Джозефом Байденом.

Про це "Українській правді" розповіли в правоохоронних органах.

Відомство буде розслідувати справу за прослуховування в кабінеті Порошенка.

Згідно з документом, незаконне використання технічних засобів отримання інформації могло завдати шкоди державним інтересам.

ДБР відкрило справу за прослушки Байдена і Порошенка. Документ: "Українська правда"

Як повідомляли Українські Новини, народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з голосами, "схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%.

Колишній президент Петро Порошенко в розмові з віце-президентом США Джозефом Байденом просив вплинути на "Самопоміч", щоб Яреська призначили прем'єром в 2016, а також пропонував кандидатуру Юрія Луценка на посаду генерального прокурора замість Віктора Шокіна для отримання траншу Міжнародного валютного фонду в розмірі 1 млрд доларів.

Тим часом, Генпрокуратура відкрила справу стосовно записів Деркача про розмови Байдена і Порошенка.