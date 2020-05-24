Украинцам снова повысят пенсии: кому "светит" надбавка

В то время, как в Украине с 1 мая началась индексация пенсий, а выплаты в течение 2020 года должны повысить еще несколько раз, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать прибавку к пенсии около 500 грн.

Об этом чиновница рассказала в эфире телеканала "Интер", передают Українські Новини.

"Мы разработали новые социальные инициативы... Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - сказала Лазебная.

По словам министра, дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса.

Лазебная также сообщила, что сегодня дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд грн, тогда как в начале года он составлял 23 млрд грн.

Индексация пенсий в 2020.

Как сообщали Українські Новини, чтобы получать высокую пенсию в Украине, нужно иметь не только большой стаж (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин), но и до выхода на отдых получать высокую зарплату.

Тем временем, индексации пенсий в 2020 больше не будет, но выплаты повысят еще дважды, в Украине готовят быстрый запуск накопительных пенсий — уже с октября этого года украинцы должны будут выбирать пенсионные фонды для внесения взносов, а с начала 2021 года начнут копить пенсии.

Ранее в Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.