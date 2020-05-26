Метро открыли, а ездить некому. Электричество дорожает

Киев, Харьков, а к вечеру и Днепр запустили после карантина работу метрополитенов.



В Киеве в утренние час даже раздавали маски. Бесплатно!



Но радость была недолгой - маски быстро кончились и на всех не хватило(

Столичная подземка необычно пуста - пассажиров мало. В самом метрополитене это объясняют неправдоподобно: мол, киевляне послушались властей и не выходят без необходимости.

Реальность, как мне кажется, иная - офисы и крупные предприятия решили пока не выводить людей на работу. Продолжают трудится "на удаленке" пока не до конца ясно что там с адаптивным карантином.



Со вторника пассажиров Киеву добавит область, которая запустит систему общественного транспорта. Киевляне, встречайте жителей Фастова и Белой церкви)



Второй аэропорт Киева жалуется, что может не открыться после карантина. Расходы есть, а доходов нет. К тому же главные клиенты - авиакомпании - сами на нуле и просят скидок. Жуляны - второй по пассажиропотоку аэропорт Украины, после Борисполя. Если им тяжко, можно только представить в какой яме находятся другие.



Шокирующее преступление в Кагарлыке на Киевщине. Двое полицейских прямо у себя в отделении пытали и изнасиловали молодую девушку, которую вызвали на допрос как свидетеля.

Полицейских уволили, ГБР ведет расследование. Подразделение полиции расформировали - всех отправили на переаттестацию.



Неизвестные избили кастетом зама главрача Института рака, когда тот утром заходил в больницу. Он возглавляет комиссию, которая нашла в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн грн, - пишет главрач, который недавно сам стал жертвой нападения. Недавно руководство в Институте поменяли и теперь расследуют его работу.



С октября грядет новое повышение тарифов на электричество. Хотят отменить первые льготные 100кВт-час, за которое население платит половину цены - 90 копеек вместо обычных 1,68 грн.



Об этом идет речь в проекте меморандума между Минэнерго и производителями дорогой зеленой электроэнергии. Из-за крайне высоких тарифов для производителей "зеленки" в энергосистеме случился коллапс. Денег потребителей на всех не хватает. Меморандум может его разрешить.



После долгих недель карантина открылась Киево-Печерская лавра.



Всю неделю будет дождливо и холодно и лишь в начале июня потеплеет.

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