подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
26 мая 2020, вторник, 07:00 824 Новости дня
Общество 2020-05-26T07:30:02+03:00
Українські Новини
Метро открыли, а ездить некому. Электричество дорожает

Метро открыли, а ездить некому. Электричество дорожает

Денис Иванеско
Расследование, Прогноз погоды, Аэропорт

Киев, Харьков, а к вечеру и Днепр запустили после карантина работу метрополитенов.


В Киеве в утренние час даже раздавали маски. Бесплатно!

Но радость была недолгой - маски быстро кончились и на всех не хватило( 
Столичная подземка необычно пуста - пассажиров мало. В самом метрополитене это объясняют неправдоподобно: мол, киевляне послушались властей и не выходят без необходимости.
Реальность, как мне кажется, иная - офисы и крупные предприятия решили пока не выводить людей на работу. Продолжают трудится "на удаленке" пока не до конца ясно что там с адаптивным карантином. 

Со вторника пассажиров Киеву добавит область, которая запустит систему общественного транспорта. Киевляне, встречайте жителей Фастова и Белой церкви)

Второй аэропорт Киева жалуется, что может не открыться после карантина. Расходы есть, а доходов нет. К тому же главные клиенты - авиакомпании - сами на нуле и просят скидок. Жуляны - второй по пассажиропотоку аэропорт Украины, после Борисполя.  Если им тяжко, можно только представить в какой яме находятся другие. 

Шокирующее преступление в Кагарлыке на Киевщине. Двое полицейских прямо у себя в отделении пытали и изнасиловали молодую девушку, которую вызвали на допрос как свидетеля. 
Полицейских уволили, ГБР ведет расследование. Подразделение полиции расформировали - всех отправили на переаттестацию.

Неизвестные избили кастетом зама главрача Института рака, когда тот утром заходил в больницу. Он возглавляет комиссию, которая нашла в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн грн, - пишет главрач, который недавно сам стал жертвой нападения. Недавно руководство в Институте поменяли и теперь расследуют его работу. 

С октября грядет новое повышение тарифов на электричество. Хотят отменить первые льготные 100кВт-час, за которое население платит половину цены - 90 копеек вместо обычных 1,68 грн. 

Об этом идет речь в проекте меморандума между Минэнерго и производителями дорогой зеленой электроэнергии. Из-за крайне высоких тарифов для производителей "зеленки" в энергосистеме случился коллапс. Денег потребителей на всех не хватает. Меморандум может его разрешить.

После долгих недель карантина открылась Киево-Печерская лавра.

Всю неделю будет дождливо и холодно и лишь в начале июня потеплеет.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.

Больше новостей о: Расследование Прогноз погоды Аэропорт "Борисполь" цены на электроэнергию Главное за день Открытие метро послабление карантина Адаптивный карантин Повышение цен на электричество Зеленая электроэнергия Изнасилование в Кагарлыке Аэропорт "Жуляны"

С 16 мая в Греции откроют более 500 пляжей для пос...
Полупустое метро и люди в масках: что пишут в соцс...
Офис Президента заявляет о неготовности 6 областей...
Аэропорт им. Сикорского попросил разделить пассажи...
В Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии и трех больницах
В "коронавирусной" Александровской больнице произошел пожар. Больных вывели на улицу
Новости
Закон о финмониторинге. Что изменилось для пользователей электронных кошельков 07:15
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Метро открыли, а ездить некому. Электричество дорожает 07:00 Новости дня
Зарплата руководителя Госуправления делами за апрель уменьшилась в 2 раза до 47,5 тыс. гривен 07:00 Документ
Вместо 500 тыс рабочих мест в бюджетной сфере, Кабмин пока может отчитаться о 142 тыс рабочих мест "в целом" 06:43 Документ
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Минекоенерго согласно с Энергетическим Сообществом в вопросе введения финансового механизма ВСО 12:47
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего 13:43
Доллару и евро "аукнится" быстрый рост, гривна выростет. Какого курса валют ожидать завтра 08:25
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ 19:26
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
больше новостей
Подозреваемой в убийстве Шеремета домашний арест сменили на 168 тысяч гривен залога
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok