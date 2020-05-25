В Кагарлыке полицейские жестоко пытали задержанных в отделении, женщину насиловали и стреляли над головой

В Киевской области полицейские применили пытки к задержанной девушке: несколько раз изнасиловали и стреляли над ее головой. Правоохранители Внутренней безопасности Национальной полиции задержали подозреваемых, которым планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, передают Українські Новини.

24 мая в больницу города Кагарлык обратилась 26-летняя девушка и сообщила, что ее избили и изнасиловали сотрудники полиции. По словам потерпевшей, ее доставили в отделение полиции для дачи показаний свидетеля по делу кражи.

Как сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР), к женщине применяли пытки и стреляли над головой.

"По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая 2020 оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля – надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую", – говорится в сообщении.

В Кагарлыке полицейские изнасиловали девушку. Фото: ГБР

Физическую силу полицейские применяли и к мужчине, который в это время находился в помещении отделения. Ему угрожали изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, а также надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате пострадавший получил переломы ребер и носа.

Следователи ГБР задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения.

Сейчас готовится уведомление о вручении подозрение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В Кагарлыке задержали двоих полицейских. Фото: ГБР

Начато уголовное производство по фактам изнасилования ст. 152 Уголовного кодекса Украины, пытки ст. 127 Уголовного кодекса Украины и превышение служебных полномочий по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, Игорь Клименко освободил подозреваемых в совершении преступления, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела. Также принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава Кагарлицкого ОП.

Как сообщали Українські Новини, шеф-редактор новостей издания delo.ua сообщил, что его избили полицейские в Киеве.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уволил Михаила Банка – начальника департамента стратегических расследований Национальной полиции в Ивано-Франковской области с занимаемой должности.