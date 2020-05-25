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25 мая 2020, понедельник, 14:39 361 Фото
Транспорт 2020-05-25T14:39:01+03:00
Українські Новини
Если государство не вмешается, аэропорт "Киев" может не пережить кризис, - гендиректор "МАСТЕР-АВИА"

Если государство не вмешается, аэропорт "Киев" может не пережить кризис, - гендиректор "МАСТЕР-АВИА"

Петр Стуженко
Киев, Кризис, Аэропорт, Жуляны, Сикорский, Левченко
Аэропорт
Аэропорт "Киев", Журяны. Фото: МА

Международный аэропорт "Киев" нуждается в финансовой и регуляторной поддержке государства. В противном случае, уже в ближайшие месяцы Украина может потерять второй по размеру и пассажиропотоку аэропорт. Об этом в интервью LB.ua заявил генеральный директор управляющей компании ООО "МАСТЕР-АВИА" Олег Левченко.

По его словам, за время карантина доходы аэропорта сократились на 92%, месячный пассажиропоток упал с 100 тысяч до нуля. Из аэропорта осуществляется один почтовый и до двух внутренних бизнес-рейсов в месяц. С марта почти 2000 человек, не считая критически важного персонала, - в отпуске за свой счет.

При этом, лишившись доходов, аэропорт продолжает нести расходы на поддержку инфраструктуры, обеспечение безопасности полетов, выполнять налоговые и кредитные обязательства.

"Патовая ситуация: доходов нет, расходы увеличиваются и при этом ещё необходимо дать авиакомпаниям скидки до 80%, иначе они вообще не полетят. Естественно, без помощи государства аэропорту не выжить. И мы, руководство аэропорта, об этом уже кричим третий месяц, пишем во все инстанции", - сообщил Олег Левченко.

Он заявил, чтобы сохранить аэропорт, государство должно ввести минимальные ставки на авиационное обслуживание (пассажирский сбор, сбор за взлёт-посадку, сбор за безопасность), которые устанавливает Министерство инфраструктуры, обеспечить прямые финансовые дотации, а также создать равные условия для двух аэропортов Киева: в отличие от "Борисполя", "Киев" третий месяц простаивает.

"Это абсолютно нормальная практика, если государство возьмет на себя функцию регулирования и распределения потоков пассажиров, рейсов. Пропорция 30% на 70% позволит обоим аэропортам сохранить равную конкуренцию и обеспечит достаточным пассажиропотоком для стабилизации и дальнейшего развития экономики предприятий", - добавил гендиректор "МАСТЕР-АВИА".

Обращения пока не принесли результата: Офис президента и СНБО перенаправили их в Кабинет Министров.

"Если государство не поможет нам финансово и регуляторно, мы не сможем выжить. Такая же ситуация в региональных аэропортах. Отличие только в том, что у них нет конкурентов. В Одессе, Харькове, Херсоне – по одному аэропорту. В Киеве - два. Мы вынуждены конкурировать, находясь при этом в неравных условиях", - сообщил Олег Левченко.

В настоящее время аэропорт полностью подготовлен к возобновлению регулярного авиасообщения с 15 июня. Однако, по словам гендиректора "МАСТЕР-АВИА", это может только увеличить расходную часть: "Если несколько авиакомпаний начнут летать небольшим числом рейсов, мы все равно должны будем выводить на работу полноценные смены. Не сможем же мы использовать часть взлетно-посадочной полосы, она должна работать вся… Очевидно, нужно будет снабдить сотрудников и пассажиров масками, антисептиками, перчатками, защитными стеклами, обеспечить социальное дистанцирование и информирование".

Возобновление сроков погашения кредита и процентной ставки после карантина увеличат расходы аэропорта вдвое.

Напомним, с 2010 года ООО "МАСТЕР-АВИА" инвестировало в реконструкцию МА "Киев" порядка 2,1 миллиарда гривен, часть этих средств - кредитная.

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