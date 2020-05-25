Во время карантина уровень задержек выплат производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) вырос до 90%.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЕ).

"Инвесторы ВИЭ понимают, что к 2020 год является сложным в связи с пандемией коронавируса и с пониманием относятся к задержкам платежей во время карантина на уровне почти 90%", - заявили в УАВЭ.

Согласно действующему законодательству ГП "Гарантированный покупатель" обязано приобретать всю электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников по "зеленым" тарифам. Однако задолженность по выплатам сегодня составляет более 12 млрд грн.

Отмечается, что представители отрасли не начисляют на задолженности штрафные санкции и пени, как это предусмотрено в договоре, и готовы отказаться от подобных санкций до момента стабилизации рынка, фактически кредитуя государство без начисления процентов.

Но вскоре у инвесторов в ВИЭ могут возникнуть проблемы с расчетами перед собственными кредиторами.

"Для выполнения инвесторами обязательств перед кредиторами, задолженность перед Производителями ВИЭ должна быть погашена в срок не позднее 31.12.2020. При этом мы ожидаем отражения в меморандуме конкретных мероприятий, которые будут приняты органами государственной власти для погашения задолженности и сроков их реализации", - заявляют в УАВЭ.

Помимо погашения уже накопленной задолженности, необходимо наладить механизм дальнейших регулярных выплат, чтобы стабилизировать денежный поток инвесторов, которые рискуют оказаться неспособными выполнять кредитные обязательства.

В правительстве ведутся переговоры с инвесторами в ВИЭ о подписании Меморандума о взаимопонимании, который станет основой для законодательных изменений работы отрасли ВИЭ и поможет разрешить существующие проблемы рынка электроэнергии. УАВЕ и 12 иностранных инвесторов, представляющие большую часть отрасли, направили свои предложения по реструктуризации правительству.

В своем сообщении УАВЕ также обращает внимание, что пересмотр правительством "зеленого" тарифа без учета позиции инвесторов повлечет за собой многомиллиадные потери для Украины от арбитражных исков: "Принятие решений по реструктуризации "зеленого" тарифа повлечет за собой соответствующие действия со стороны инвесторов в ВИЭ. Это несомненно повлияет не только на макроэкономическую ситуацию в стране, но и остановит инвестиции и в другие отрасли экономики Украины."