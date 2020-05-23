Минздрав назвал даты экзаменов для студентов-медиков и интернов

Экзамены для студентов-медиков и интернов состоятся во 2-й половине июня в то время, как больше тысячи студентов-медиков заполнили анкеты для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передают Українськi Новини. "Лицензированные экзамены "Крок" для студентов-медиков и интернов состоятся во второй половине июня", - сказала она. Также замминистра сообщила, что в связи с карантином перенесена аттестация на подтверждение или присвоение квалификационных категорий для медиков. В связи с этим продлен срок действия аттестаций для тех медработников, которые должны были подтверждать категорию. Кроме того, всем медработникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, будет дополнительно начислено 50 баллов при получении категории. Как сообщали Українськi Новини, экзамены для студентов-медиков и интернов были отсрочены в связи с карантином. Тем временем, Минздрав утвердил рекомендации для проведения ВНО в условиях карантина.