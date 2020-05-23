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23 мая 2020, суббота, 06:30 25
Медицина 2020-05-23T07:00:02+03:00
Українські Новини
Минздрав назвал даты экзаменов для студентов-медиков и интернов

Минздрав назвал даты экзаменов для студентов-медиков и интернов

Ярина Вацяк
Экзамены, Студенты-медики, Интерны, Крок
Студенты. Фото: oc.nmu.edu.ua
Студенты. Фото: oc.nmu.edu.ua

Экзамены для студентов-медиков и интернов состоятся во 2-й половине июня в то время, как больше тысячи студентов-медиков заполнили анкеты для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передают Українськi Новини.

"Лицензированные экзамены "Крок" для студентов-медиков и интернов состоятся во второй половине июня", - сказала она.

Также замминистра сообщила, что в связи с карантином перенесена аттестация на подтверждение или присвоение квалификационных категорий для медиков.

В связи с этим продлен срок действия аттестаций для тех медработников, которые должны были подтверждать категорию.

Кроме того, всем медработникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, будет дополнительно начислено 50 баллов при получении категории.

Как сообщали Українськi Новини, экзамены для студентов-медиков и интернов были отсрочены в связи с карантином.

Тем временем, Минздрав утвердил рекомендации для проведения ВНО в условиях карантина.

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