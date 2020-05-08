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08 мая 2020, пятница, 16:51 319
Общество 2020-05-08T17:15:15+03:00
Українські Новини
Экзамены для студентов-медиков и интернов перенесли из-за карантина

Экзамены для студентов-медиков и интернов перенесли из-за карантина

Валерия Драгомирова
Карантин, Экзамены, Студенты-медики, Интерны
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

Экзамены для студентов медицинских учебных заведений и интернов отсрочены в связи с карантином, который продлили до 22 мая

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ) и лицензионные интегрированные экзамены "Крок" будут проведены в сроки, которые будут зависеть от ослабления правительством карантинных мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19. Сейчас Центр тестирования разрабатывает сценарии, которые помогут сдать экзамены в оптимальные сроки", - сказано в нем.

Отмечается, что ориентировочно экзамены "Крок" состоятся в июне, первый этап ЕГКЭ - в сентябре.

При этом студентам и интернам, которые через карантинные ограничения (например, ограничение авиасообщения) не смогут сдать экзамены, будет предоставлена возможность дополнительной сдачи.

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