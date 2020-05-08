Экзамены для студентов-медиков и интернов перенесли из-за карантина

Экзамены для студентов медицинских учебных заведений и интернов отсрочены в связи с карантином, который продлили до 22 мая.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ) и лицензионные интегрированные экзамены "Крок" будут проведены в сроки, которые будут зависеть от ослабления правительством карантинных мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19. Сейчас Центр тестирования разрабатывает сценарии, которые помогут сдать экзамены в оптимальные сроки", - сказано в нем.

Отмечается, что ориентировочно экзамены "Крок" состоятся в июне, первый этап ЕГКЭ - в сентябре.

При этом студентам и интернам, которые через карантинные ограничения (например, ограничение авиасообщения) не смогут сдать экзамены, будет предоставлена возможность дополнительной сдачи.

Как сообщали Українськi Новини, учебный год в Украине будет завершен дистанционно.



Также в Минобразования разъяснили абитуриентам процедуру подачи документов в ВУЗы.