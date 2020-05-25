Гривна "замерла" на межбанке. Курс нацвалюты в понедельник

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 16 копеек в понедельник сохранился на 26,88 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,84-26,88 UAH\/USD, затем котировки выросли до 26,88-26,90 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,86-26,88 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,22% с 23,74 UAH\/USD до 26,88 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк Украины понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 мая, на 12,56 коп. до 26,8729 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что в понедельник, 25 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 мая на 8,51 коп. до 27,0009 UAH\/USD, курс покупки повысился на 6,27 коп. до 26,6848 UAH\/USD. Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.