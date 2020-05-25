подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
25 мая 2020, понедельник, 17:12 28
Финансы 2020-05-25T17:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна "замерла" на межбанке. Курс нацвалюты в понедельник

Гривна "замерла" на межбанке. Курс нацвалюты в понедельник

Елена Новикова
Курс гривны, Межбанк, участники межбанка, Межбанковский валютный рынок, курс гривны к доллару, Гривна на межбанке
Курс гривны на межбанке
Курс гривны на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 16 копеек в понедельник сохранился на 26,88 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,84-26,88 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,88-26,90 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,86-26,88 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,22% с 23,74 UAH/USD до 26,88 UAH/USD. 

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк Украины понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 мая, на 12,56 коп. до 26,8729 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что в понедельник, 25 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 мая на 8,51 коп. до 27,0009 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,27 коп. до 26,6848 UAH/USD.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.

Больше новостей о: Курс гривны Межбанк участники межбанка Межбанковский валютный рынок курс гривны к доллару Гривна на межбанке

Гривна на межбанке падает второй день подряд...
Гривна на межбанке укрепилась до 23,66 UAH/USD...
Гривна на межбанке упала после шестидневного роста...
НБУ обвалил гривну. Курс нацвалюты на 26 мая...
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки
В Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса
Новости
19 непродовольственных рынков начали работать в Киеве 17:50 Документ
Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина до июля 17:42
В Евросоюзе приняли меры для помощи авиации и железным дорогам 17:36
Когда начнут продавать билеты на поезда: условия начала продаж 17:28
Бывшему заместителю Кличко Слончаку отменили ночной домашний арест 17:25
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Украинцам снова повысят пенсии: кому "светит" надбавка 05:30 Инфографика
Минекоенерго согласно с Энергетическим Сообществом в вопросе введения финансового механизма ВСО 12:47
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего 13:43
Доллару и евро "аукнится" быстрый рост, гривна выростет. Какого курса валют ожидать завтра 08:25
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Валерий Давыденко. Фото: Сусіди.City
В Киеве найден застреленным народный депутат Давыденко 20:19
Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ 19:26
С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки 11:30
Валерий Сюткин. Фото: glavclub.com
Сюткин, которому Зеленский запретил въезд в Украину, рассказал, как пил с ним самогон 19:55
больше новостей
Восемь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok