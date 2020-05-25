Гривна "замерла" на межбанке. Курс нацвалюты в понедельник

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 16 копеек в понедельник сохранился на 26,88 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,84-26,88 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,88-26,90 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,86-26,88 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,22% с 23,74 UAH/USD до 26,88 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк Украины понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 мая, на 12,56 коп. до 26,8729 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что в понедельник, 25 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 мая на 8,51 коп. до 27,0009 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,27 коп. до 26,6848 UAH/USD.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.