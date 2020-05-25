В КНДР построили новую ракетную субмарину с водоизмещением 3 тыс. тонн

В составе Военно-морских сил Северной Кореи появится новая ракетная субмарина, которая может иметь водоизмещение 3 тыс. тонн и вооружена тремя новыми баллистическими ракетами средней дальности Pukguksong-3. Об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что неатомная ракетная субмарина построена на военных верфях в городе Синпхо на восточном побережье страны. Во время испытаний в 2019 года она пролетела 450 км на высоте около 910 км.

Новая ракетная подлодка может войти в состав стратегических сил КНДР, арсенал которых составляют бомбардировщики и ракеты с ядерными боеголовками. Сейчас в состав ВМС КНДР входят 70 подводных лодок устаревших типов.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США ввели в строй новую атомную подводную лодку "Иллинойс". На создание субмарины, официально получившей в субботу бортовой номер SSN 786, ушло пять с половиной лет и 2,7 млрд долларов.

Также в середине апреля появились новости о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердечно-сосудистой системе, появились в конце апреля.

После этого в СМИ появилась информация, что из-за плохого самочувствия Ким Чен Ына Северную Корею возглавит младшая сестра диктатора - Ким Е Чжон.

После этого СМИ опубликовали информацию о его смерти, однако советник Ким Чен Ына опроверг информацию о состоянии диктатора.