Северная Корея второй день подряд испытывает крупнокалиберные ракеты

В КНДР\r\nв воскресенье, 5 мая, вновь провела учебные стрельбы с использованием нескольких ракетных установок и нового тактического управляемого оружия. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.\r\nГосударственное северокорейское агентство KCNA опубликовало фото учений, за которыми наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.\r\n"Цель учений состояла в том, чтобы оценить и проверить работоспособность и точность боевых характеристик крупнокалиберных ракетных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения подразделениями обороны в прифронтовой зоне и на восточном фронте", - говорится в сообщении KCNA.\r\nМинистерство обороны Южной Кореи подтвердило, что снаряды включали в себя новое тактическое управляемое оружие.\r\nМинистерство заявило, что снаряды пролетели около 70–240 километров.\r\nТаким образом, Пхеньян осуществил вторую за два дня серию учебных ракетных пусков. В субботу Северная Корея запустила в восточном направлении несколько ракет малой дальности.\r\nРанее сообщалось, что Ким Чен Ын попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после встречи в Ханое.\r\nКим Чен Ын приказал создать еще больше ядерного оружия для КНДР.\r\nВ ООН заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.