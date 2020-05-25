Зеленский попросил Израиль о гумпомощи для борьбы с коронавирусом

После того, как Украина передали Италии две партии гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, президент Владимир Зеленский призывает Израиль предоставить Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху... Стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID-19", - сказано в нем.

Зеленский отметил, что Израиль является примером эффективной борьбы с пандемией и всегда был надежным другом и партнером Украины.

"Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - сказал Зеленский.

Согласно сообщению, Нетаньяху также отметил дружеские отношения двух государств и пообещал, что израильское правительство рассмотрит запрос Украины.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабмин выделил 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании.

Кроме того, ОАЭ отправят Украине гумпомощь для борьбы с коронавирусом.