Украина передали Италии еще партию антисептиков для борьбы с коронавирусом

Украина передали Италии вторую партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом после того, как 8 апреля Украина отправила в Италию 5 тонн специальных санитайзеров для дезинфекции больниц и рук медицинских работников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українські Новини.

"Для борьбы с коронавирусной инфекцией Украина передала Италии вторую партию гуманитарной помощи. 15 апреля на рассвете груз с дезинфицирующей жидкостью вылетел в Рим", - сказано в нем.

Отмечается, что гуманитарную помощь в Итальянскую Республику Министерство внутренних дел направляет в соответствии с указом Президента Владимира Зеленского от 3 апреля № 129 и распоряжением Кабинета Министров от 6 апреля № 381-р.

Груз сопровождают сотрудники ГосЧС.

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Как сообщали Українськi Новини, Объединенные Арабские Эмираты отправят Украине 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Ранее Офис Президента и Кабинет Министров не смогли ответить на вопрос о стоимости регулярных поставок из-за рубежа, преимущественно из Китая, медицинских средств для противодействия коронавирусу.