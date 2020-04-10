ОАЭ отправят Украине гумпомощь для борьбы с коронавирусом

Объединенные Арабские Эмираты отправят Украине 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, которым в Украине заразились 2 203 человека. Об этом сообщил министр иностранных Дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини. "Сейчас в ОАЭ готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом", - сказал он. Среди медицинского груза будут защитные комбинезоны, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы и санитайзеры. Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента и Кабинет Министров не смогли ответить на вопрос о стоимости регулярных поставок из-за рубежа, преимущественно из Китая, медицинских средств для противодействия коронавирусу. Ранее сообщалось о том, что Украина отправила в Италию бригаду из 20 медиков и медицинские спиртовые дезинфекторы в рамках предоставления гуманитарной помощи Италии для борьбы с коронавирусом. Также сообщалось о том, где в Киеве можно купить антисептики и маски. Они есть в наличии в аптеках четырех сетей.