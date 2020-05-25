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25 мая 2020, понедельник, 11:57 400
Силовые структуры 2020-05-25T12:00:01+03:00
Українські Новини
Найденный возле погибшего депутата Давыденко пистолет принадлежал ему лично

Найденный возле погибшего депутата Давыденко пистолет принадлежал ему лично

Анна Рудык
Убийство, Валерий Давыденко, смерть депутата, убийство Давыденко
Валерий Давыденко. Фото: nashkray.org
Валерий Давыденко. Фото: nashkray.org

Найденный возле погибшего депутата Верховной Рады Валерия Давыденко (группа "Доверие") пистолет Glock 17 принадлежал ему лично.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возле тела нашли его собственный наградной пистолет Glock 17", - сказал он.

По его словам, на данный момент оружие направлено на экспертизу.

Давыденко родился 16 марта 1973 года в Черниговской области. Был депутатом Верховной Рады VIII и IX созывов. В 2013-2014 годах работал на должности заместителя министра аграрной политики.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады Валерий Давиденко, тело которого с простреленной головой было найдено в туалете в его офисе в Киеве, в последнее время занимался продажей своей доли в одном из аграрных предприятий. 

Тем временем правоохранительные органы проверяют версию самоубийства депутата Рады Давыденко, а также смерть депутата расследуют как убийство.

Ранее Давыденко требовал от действующей власти срочно восстановить жесткий контроль над ценами на социально значимые продукты в условиях общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса.

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