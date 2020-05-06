Кернес планирует запустить метро в Харькове с 12 мая

В то время, как в Украине продлили карантин до 22 мая и ввели ослабления с 1 мая, власти Харькова хотят 12 мая возобновить работу метро. Об этом рассказал городской голова города Геннадий Кернес изданию "Страна".

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки", - сказал Кернес.

По его словам, в Харькове готовы пускать в вагоны лимитированное количество человек, чтобы не было толкучки. К тому же, это удобный вид транспорта и самый доступный.

"Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства",- добавил мэр Харькова.

Также мэр Харькова пожаловался, что не может дозвониться премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Правительство действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов. Мы хотим донести это до премьер-министра, но я не могу ему дозвониться. Уже неделю. Трубку не берет", - заяаил он.

Геннадий Кернес отметил, что метрополитен есть всего в трех городах Украины, включая Харьков. Перевозит 2 млн человек. Если Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват.

"Это огромный инфраструктурный объект, который нельзя останавливать, поезда должны ездить, иначе они простаивают и ржавеют", - добавил Кернес в конце.

Как сообщали Українські Новини, харьковское метро закрыто с 17 марта.

Также в Харькове зафиксировали уже 403 случая заражения коронавирусом.