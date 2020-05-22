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22 мая 2020, пятница, 19:15 338
Общество 2020-05-22T20:15:02+03:00
Українські Новини
Метро в Харькове может заработать в один день с Киевом

Метро в Харькове может заработать в один день с Киевом

Кира Молчанова
Харьков, Метрополитен, Метро, Кернес, Геннадий Кернес, Харьковский метрополитен
Харьков. Фото: 112
Харьков. Фото: 112

25 мая в Киеве обещают возобновить работу метрополитена. В этот же день мэр Харькова Геннадий Кернес хочет запустить метро в своем городе.

Об этом он написал а своему Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"В связи с ослаблением карантина и на основании постановления Кабинета Министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу в 5:30 утра 25 мая. Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость придерживаться санитарных норм в общественном транспорте, включая метро, - действует и сегодня", - написал он.

20 мая Кернес обратился к Кабмину с просьбой разрешить возобновить работу метро в Харькове.

Как сообщали Українськi Новини, 22 мая мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой разрешить городу возобновить работу наземного общественного транспорта с 23 мая, а метро - с 25 мая.

Однако открытие метро 25 мая все-таким может не состояться, если количество заболевших коронавирусом возрастет.

Власти Харькова хотели 12 мая возобновить работу метро, объясняя это тем, что ни в Испании, ни в Италии метро не закрывали во время карантина.

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