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17 марта 2020, вторник, 00:37 195
Общество 2020-03-17T00:38:03+02:00
Українські Новини
За отказ остановить метро в Харькове Зеленский пригрозил Кернесу уголовным делом

За отказ остановить метро в Харькове Зеленский пригрозил Кернесу уголовным делом

Ольга Фандорина
Харьков, Карантин, Геннадий Кернес, Владимир Зеленский
Геннадий Кернес и Владимир Зеленский. Кадр -
Геннадий Кернес и Владимир Зеленский. Кадр - "Страна"

Президент Владимир Зеленский предупреждает мэра Харькова Геннадия Кернеса об уголовной ответственности за отказ приостановить работу метро в Харькове из-за карантина.

Об этом он сказал эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его ждет уголовная ответственность", - сказал Зеленский.

По словам Президента, он прочитал заявление Кернеса в СМИ о том, что Харьков не собирается закрывать метрополитен из-за коронавируса, и подчеркнул, что если мэр этого не сделает, то вся ответственность за каждый случай заболевания коронавирусом будет лежать лично на нем.

Ранее Кернес сообщил, что не хочет этого делать. "Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - заявил Геннадий Кернес.

Как сообщали Українськi Новини, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

С 17 марта Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Кроме того, 9 депутатов предлагают Верховной Раде отнести юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

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