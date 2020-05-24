Два месяца в плену: семерых захваченных пиратами в Гвинейском заливе украинцев освободили

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет об освобождении 7 украинцев, которые были захвачены пиратами в Гвинейском заливе. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини. "Я рад наконец-то сообщить: наши моряки уже на свободе и скоро отправятся домой", - написал он. Кулеба напомнил, что 22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 украинцев, которые были членами экипажа судна MSC TALIA F. Переговоры об освобождении велись украинскими консулами и компанией - собственником судна. Как сообщали Українськi Новини, в марте был освобожден захваченный пиратами моряк судна Alpine Penelope Дмитрий Голяненко. Также у берегов Африки, в открытом океане с борта иностранного судна "Italia Green" неизвестным образом пропал украинский моряк. Ранее судно с украинцами исчезло в Атлантическом океане из-за шторма. Также нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки.