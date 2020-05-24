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24 мая 2020, воскресенье, 17:21 71
Внешняя политика 2020-05-24T18:30:02+03:00
Українські Новини
Два месяца в плену: семерых захваченных пиратами в Гвинейском заливе украинцев освободили

Два месяца в плену: семерых захваченных пиратами в Гвинейском заливе украинцев освободили

Надежда Комендантова
Моряки, Пираты, Пленные, Дмитрий Кулеба
Пираты. Фото из соцсетей
Пираты. Фото из соцсетей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет об освобождении 7 украинцев, которые были захвачены пиратами в Гвинейском заливе.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Я рад наконец-то сообщить: наши моряки уже на свободе и скоро отправятся домой", - написал он.

Кулеба напомнил, что 22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 украинцев, которые были членами экипажа судна MSC TALIA F.

Переговоры об освобождении велись украинскими консулами и компанией - собственником судна.

Как сообщали Українськi Новини, в марте был освобожден захваченный пиратами моряк судна Alpine Penelope Дмитрий Голяненко.

Также у берегов Африки, в открытом океане с борта иностранного судна "Italia Green" неизвестным образом пропал украинский моряк

Ранее судно с украинцами исчезло в Атлантическом океане из-за шторма. Также нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки. 

 

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