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  • Из 1,3 тыс. украинцев, вернувшихся из 6 стран, только один ушел на обсервацию
24 мая 2020, воскресенье, 12:05 169
Политика 2020-05-24T12:11:06+03:00
Українські Новини
Из 1,3 тыс. украинцев, вернувшихся из 6 стран, только один ушел на обсервацию

Из 1,3 тыс. украинцев, вернувшихся из 6 стран, только один ушел на обсервацию

Кира Молчанова
Германия, Эстония, Нидерланды, Хорватия, Сербия, Барбадос, Возвращение украинцев, Спецрейс, Спецрейсы для эвакуации
Самолет. Фото: Azur Air
Самолет. Фото: Azur Air

После того, как накануне более 500 пассажиров прибыли специальными авиарейсами из Казахстана, Туниса, США и Эстонии, 1 290 пассажиров прибыли специальными авиарейсами из Эстонии, Германии, Хорватии, Сербии, Барбадоса и Нидерландов 23 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 1 290 пассажиров. Они прибыли самолетами из Таллина (Эстония), Франкфурта (Германия), Дубровника (Хорватия), Белграда (Сербия), Бриджтауна (Барбадос), Амстердама (Нидерланды) и Риеки (Хорватия)", - сказано в нем.

Лиц с повышенной температурой, которые прибыли в Украину в прошлые сутки, не выявлено, на ухудшение состояния здоровья никто из пассажиров не жаловался.

Прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам, один человек пожелал пройти обсервацию.

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд/выезд более 22,3 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров планирует возобновить межобластные пассажирские перевозки в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.

18 мая 400 пассажиров прибыли в Украину спецрейсами из Казахстана, Германии и Италии.

До этого 17 мая 550 пассажиров прибыли в Украину спецрейсами из Португалии, Италии, ОАЭ, Испании.

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