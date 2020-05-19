400 пассажиров прибыли в Украину тремя спецрейсами

400 пассажиров прибыли в Украину спецрейсами из Казахстана, Германии и Италии за прошедшие сутки, 18 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"За сутки аэропорт "Борисполь" принял 3 пассажирских специальных авиарейса из Казахстана, Германии и Италии. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили почти 400 пассажиров", - сказано в нем.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира.

Лица с повышенной температурой тела не обнаружены.

Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения пассажиры, которые прибыли в Украину, установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность внесения прибывшими гражданами необходимой информации в мобильный приложение "Дій вдома".

Как сообщали Українськi Новини, 17 мая 550 пассажиров прибыли в Украину спецрейсами из Португалии, Италии, ОАЭ, Испании.

16 мая 184 пассажира прибыли спецрейсами из США, Кипра и Финляндии.