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23 мая 2020, суббота, 17:50 29
Общество 2020-05-23T18:15:01+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки 500 пассажиров вернулись в Украину спецрейсами

За прошедшие сутки 500 пассажиров вернулись в Украину спецрейсами

Елена Новикова
Госпогранслужба, Эвакуация украинцев, Спецрейс, Спецрейсы для эвакуации
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ

Более 500 пассажиров прибыли специальными авиарейсами из Казахстана, Туниса, США и Эстонии 22 мая, в то время, как 20 мая спецрейсами из Азербайджана и Израиля вернулись 320 украинцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Всего за прошедшие сутки пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили более 500 пассажиров, прибывших самолетами из Тараза, Туниса, Сиэтла и Таллина", - сказано в нем.

Пограничники продолжают в обязательном порядке проводить температурный скрининг каждого пассажира.

Лиц с повышенной температурой тела, которые прибыли в Украину в прошлые сутки, не выявлено.

Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Прибывшие граждане установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в мобильный приложение "Дій вдома".

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд и на выезд 19,2 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров планирует возобновить межобластные пассажирские перевозки в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.

Ранее пограничники рассказали, при каких условиях откроют КПВВ на Донбассе.

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